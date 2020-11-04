iPhone 12 denizci dostu bir telefon mu?

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli, iPhone 12 nihayet piyasaya çıktı. Pek çok yatçılık/denizcilik uygulamasının iOS üzerinde sorunsuzca çalıştığını da biliyoruz, dolayısıyla denizciler arasında çok yoğun olarak tercih edilen Apple telefonları yeni serisi ile de denizcilere göz kırpıyor.

Apple’ın denizciler arasında çok yoğun şekilde tercih edildiği artık bir sır değil. Kolay kullanımı ve iOS cihazlar için üretilen denizcilik uygulamaları sayesinde denizcilerin de doğal tercihine dönüşen iPhone’lar, ayrıca denizcilik özeli dışında da çok çekici ve güçlü cihazlar.

Dolayısıyla, Apple’ın yeni piyasaya çıkan iPhone 12 serisi de radarımıza girdi ve bu telefonu inceleme fırsatımız oldu.

A14 Bionic çip ve yeni nesil Neural Engine ile güçlendirilen yeni iPhone 12 ailesi, ayrıca iPhone 12 Pro versiyonuna da sahip. iPhone 11 Pro modelinde olduğu gibi Pro varyasyonunda yeni iPhone daha güçlü kamera ve donanım özellikleriyle kullanıcılara ulaşıyor.

Denizciler için en önemli özellikler arasında yer alan su geçirmezlik, tüm iPhone 12 modellerinde standart bulunuyor.

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik) suya, sıçramaya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan iPhone 12 ile denizdeyken, yağmurdan veya dalgalardan endişelenmek zorunda kalmadan telefonunuzla navigasyon uygulamalarınızı çalıştırabileceksiniz.

Öncüllerine göreyse iPhone 12’deki en önemli değişimin tasarım konusunda olduğunu fark edeceksiniz. iPhone kullanıcılarının çok sevdiği iPhone 4 ve iPhone 5 tasarımından alıştığımız, kalın ve güçlü metal çerçeveye geri dönmüş durumda. Rakipleri telefonları kağıt inceliğine ulaştırmaya çalışırken, iPhone zaten çok ince telefonlar üretebildiğini öncül modellerinde net şekilde ispatladı. Hatta hatırlarsanız, iPhone’ların etkileyici derecede inceldiği yıllarda, “telefonu arka cebimize koyup üzerine oturursak, kasasını eğip büker miyiz?” sorularıyla bu inceliğe göndermeler yoğunlaşmıştı.

Fakat Apple artık donanımları kadar görüntüsüyle de gücünü göstermek istiyor. Üstelik, rakiplerinin de iPhone modellerinin tasarımlarından ilham alarak telefon ürettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Apple artık çok net bir şekilde “ben farklı olacağım” mesajını vermek istiyor.

Peki boyutlar?

iPhone 12 Mini modeli 5.4 inç boyutundayken, normal iPhone 12 ise 6.1 inç boyutlara sahip.

İkinci seri ise iPhone 12 Pro olarak isimlendiriliyor. Bu serideki iki model ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ismi ile kullanıcılara ulaşıyor Pro modelinde boyut 6.1 inç iken, Pro Max modeli 6.7 inç boyutuyla geliyor.