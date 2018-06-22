Germán Frers imzalı ‘21. yüzyılın süperyatı’

Nautor’s Swan çok yakında Swan 98’i suya indirmeye hazırlanıyor. 30 metrelik yatla ilgili ön bilgi, tasarım çizgisindeki çağdaş zarafete ve rahatlıkla sağladığı performansa dair. Başarılı ve deneyimli tasarımcı Germán Frers imzası taşıyan Swan 98’in okyanus seyirlerinde hız yaparken sağladığı konfor, emniyet ve güvenirlik sayesinde yüksek performansı yeniden tanımlayacağı belirtiliyor. Frers stilinin şıklığının Nautor’s Swan’ın Pietarsaari, Finlandiya’daki teknoloji harikası tesislerinde en iyi malzeme ve yapım teknikleri ile buluşmasının bir sonucu olan Swan 98, markanın ustalık eserlerinden biri olarak nitelendiriliyor. İç mekânları yine tanınmış bir isim olan mimar Misa Poggi tarafından tasarlanan yat, iki yerleşim düzeni opsiyonuyla sunuluyor. Her alanda İtalyan tekstilinin ve derilerinin kullanıldığı, konforun ve lüksün uyum içinde bir araya getirildiği Swan 98, hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen her deniz sever için cazip bir model. “Bir 21.yüzyıl süperyatı” olarak tanımlanan Swan 98, gezi teknesi segmentinde çağdaş performansı temsil ediyor.

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