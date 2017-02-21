Uzun seyiler için ideal Nimbus 365 Coupé

İsveçli tekne üreticisi Nimbus’un çok tercih edilen modeli 365 Coupé yenilendi. Özellikle yaşam mahalleri iyileştirilen tekne daha uzun seyirler için uygun hale getirildi. Tekneyi çevreleyen kauçuk tampon güçlendirilirken kokpitte hem dümenin konumu değiştirildi. Hem de tavana sunroof açıldı. Ayrıca çatı arkaya doğru uzatılarak daha korunaklı bir havuzluk elde edilmiş. İki kamaralı teknenin kamaralardaki depolama alanları da artmış. 11,37 metre boyundaki tekre 3,50 metre genişliğinde ve 6 bin 500 kilogramağırlığında. Teknede farklı beygirde Volvo Penta motor seçenekleri sunuluyor. 260 ila 600 beygir arasında değişen güçleriyle ikiz motorlar tekneyi 20 ila 32 knot arasında süratlere eriştiriyor. www.yachting.galipkaynar.com