Yacht Türkiye Ekim 2018 – 152

18 ALESTA

Ferretti Group, Jeanneau, Sirena Marine, Fountaine Pajot, Bavaria Yachts, Azimut Yachts, Deniz Yatçılık, Mengi Yay Yachts, Lagoon 46, Greenline NEO, Targa 43, Beneteau First, Majesty Yachts, KÜDENFOR, Trio Deniz, Yalıkavak Marina, RMK Marine, Most Bodrum Balık Turnuvası…

30 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

36 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

37 KILAVUZ

2-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Boat Show Eurasia’da görmeniz gereken 20 yat…

52 KAPAK KIZI

Bodrum’daki tersanesinden dünyaya açılan Ada Yacht Works’ün Hollandalı tasarım ofisi Ginton’un mühendisliğiyle hayata geçirdiği 50 metrelik yeni motorsailor’ı All About u…

62 YACHT KEŞİF

Antalya’nın önemli yat üreticilerinden Alia Yachts’ın 30 metrelik yeni motoryatı Virgin del Mar VI’yı inceledik…

66 YACHT KEŞİF

“Avrupa’da Yılın Yatı 2019” adaylığı açıklanan, X-Yachts filosunun yeni üyesi X46, gelişmiş gövde yapısı ve güçlü yelken planıyla geleneksel ve modern bir İskandinav…

72 SEVGİLİ TEKNEM

1992’den beri Burgazada’nın ayrılmaz bir parçası olan

NUR-A’nın güzel hikâyesini Mühlbauer çifti anlattı…

78 MAVİ YAŞAM

Sahne, televizyon ve beyaz perdenin önemli oyuncularından Kadir Çermik’le kendisine ait 1982 model Challenger’da bir araya geldik…

82 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt Görsev, Sicilya’ya bağlı adaları yazdı. Ayın tarifi ise Risotto al nero di seppia…

84 DALGALI SOHBETLER

Yazarımız Emir Kunt, yaz sezonu kapanışında Lindos’taki St. Paolo Koyu’nu ve Rodos’ta Marco Polo’nun evinin içindeki restoranı yazdı…

88 MAVİ TUTKU

Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine ile Ayvalık Marina’da, teknesi Dalgacı’da deniz sevdası üzerine bir söyleşi…

92 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel, Bozburun Yat Kulübü’nde düzenlenen Prof. Dr. Süleyman Dirvana Şenliği’ne katıldı ve izlenimlerini yazdı…

98 FIRTINA KUŞU

Süha Umar yazdı: Bu fasıl Ceneviz kıyıların beyan ider…

104 CİBALİKAPI BALIKÇISI

Behzat Şahin’in dostlarıyla yaptığı Balkan gezisinin Karadağ durağı ve bir J70 ile seyir keyfi…

106 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Hint Okyanusu’ndan Arap Denizi’ne seyrini sürdürüyor…

110 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Kiteboard denince akla gelen isimlerden biri haline gelen Bilge Öztürk, Akyaka’daki okulunu ve başarılı bir sporcu olarak hedeflerini anlattı…

114 TRAMOLA

Arkas Aegean Link Regatta, J/70 Türkiye Turu, Laser Standard U21 Avrupa Şampiyonası, Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, TYF Uçurtma Sörfü Ligi Hydrofoil, Freestyle ve TT-R 2. Ayak Yarışları…

119 TRAMOLA CENTERBOARD

Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan Laser 4.7 ve Radial yarışçısı Yılkan Timurşah, spor hayatını Melike Esra Karayel’e anlattı…

120 SPORTİF BALIKÇILIK

13-16 Eylül’de Alaçatı’da düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish’te yakalanan 305 kg’lık mavi kanat orkinos ile Türkiye rekoru kırıldı…

122 MAVİ UYGARLIK

Yazarlarımızdan Amiral Cem Gürdeniz, deniz kültürümüzün gizli hazinelerini anlattı…

124 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, vahşi memeliler sınıfında ilk kez rastlanan phthalate kimyasalını yazdı…

126 SAĞLIK

Sonbaharın gelişi ve okulların açılmasıyla artış gösteren üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı alınabilecek önlemler…

128 KİTAP

“20. Yüzyılda İngiliz Dilinde Yazılmış En İyi 100 Eser” listesinde yer alan, John Fowles imzalı Büyücü’nün incelemesi…

134 OTO

Mercedes E 220 d 4Matic Exclusive ve BMW İ3s LCI 94 Ah…

136 YAT MARKET