Yacht Türkiye Eylül 2018 – 151

22 ALESTA
Dreamline Yachts, Lagoon Rally, Riva La Dolcevita Summer Party, Volvo Penta, Greenline Yachts, International Design Awards 2018, Fountain Pajot MY40, Yalıkavak Marina, KÜDENFOR, Kite Discovery Gökova, Burada Müzik Var Festivali, Garmin Runfire Salt Lake…
30 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…
38 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
39 KILAVUZ
Eylül’de Cannes Yachting Festival’de ve Monaco Yacht Show’da dünya prömiyeri yapacak 45 yeni model…
64 KAPAK KIZI
CRN Yachts’ın 26-29 Eylül’de Monaco’da dünya prömiyerini gerçekleştireceği 50 metrelik zarif Latona’sı…
74 TARİH
St. Tropez’i balıkçı kasabasından dolce vita’ya dönüştüren Brigitte Bardot, sahillerin tadını tekneleriyle çıkarıyordu…
80 MAVİ PORTRE
Ülkemizin ilk yatçılarından İbrahim Yazıcı’yla eski tekneler, yarışlar ve ilklerle dolu bir söyleşi…
86 DALGALI SOHBETLER
Yazarımız Emir Kunt Schinoussa’dan Sifnos’a, Mykonos’tan Nisyros’a uzanan seyrini yazdı…
94 GÖKYÜZÜNDEN KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, Kekova’nın gizli ve güzel koylarını Ergun Dündar’ın drone çekimleriyle anlatıyor…
108 MAVİ YAŞAM
Mavi yolculuk rotalarını anlatan kitapların yazarı Nükhet Anadol Tatari ile Bodrum’da teknesi Melike’de buluştuk…
110 FIRTINA KUŞU
Süha Umar yazdı: Dara Adaları ve karşı kıyılardaki limanlar…
118 DENİZİN ÇAĞRISI
Yazarımız Tanıl Tuncel, oğlu Kaan ve torunu John’la yaptığı üç nesil Avrupa SUP turuna devam ediyor…
126 UZAK ROTA
Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile bu defa Hindistan’ın güneyine Sri Lanka’ya, ardından Maldivler’e ulaştı…
130 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz, ulusların denizci doğmadığını ve denizcileşmeleri için yapılması gerekenleri anlattı…
132 TRAMOLA
Benetau Sailing Fest, 7. BMW Bosphorus Sailing Fest, Olympos Regatta, 2020 Tokyo Olimpiyatları, Türk Olimpik Yelken Milli Takımı, 8’inci Ege Yat Rallisi…
136 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Erol Algül, İspanya 6’ncı Kralı’nın da yarıştığı Copa Del Rey Mapfre’de bu yıl deneyimlediklerini paylaştı…
140 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, orman yangınlarındaki küresel artışı yorumluyor…
142 MEGAYAT MUTFAKLARI
Deniz Kurt Görsev, Türkiye’de lüks tüketim sayılan deniz ürünlerini yazdı. Ayın tarifi ise Kremalı Bisque…
144 KİTAP
Tazmanyalı gezgin Fran Bryson’un kendi Brezilya’sını anlattığı kitabın incelemesi…
146 SAĞLIK
Tatil dönüşünde motivasyon önerileri ve gündelik şehir yaşamına adaptasyon süreçleri…
150 OTO
Hyundai Ionic Hybrid, Ford Kuga 1.5 TDCI Powershift Titanium, Citroen C4 Cactus 1.2 Puretech…
152 YAT MARKET