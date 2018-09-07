Yacht Türkiye Eylül 2018 – 151

22 ALESTA

Dreamline Yachts, Lagoon Rally, Riva La Dolcevita Summer Party, Volvo Penta, Greenline Yachts, International Design Awards 2018, Fountain Pajot MY40, Yalıkavak Marina, KÜDENFOR, Kite Discovery Gökova, Burada Müzik Var Festivali, Garmin Runfire Salt Lake…

30 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

39 KILAVUZ

Eylül’de Cannes Yachting Festival’de ve Monaco Yacht Show’da dünya prömiyeri yapacak 45 yeni model…

64 KAPAK KIZI

CRN Yachts’ın 26-29 Eylül’de Monaco’da dünya prömiyerini gerçekleştireceği 50 metrelik zarif Latona’sı…

74 TARİH

St. Tropez’i balıkçı kasabasından dolce vita’ya dönüştüren Brigitte Bardot, sahillerin tadını tekneleriyle çıkarıyordu…

80 MAVİ PORTRE

Ülkemizin ilk yatçılarından İbrahim Yazıcı’yla eski tekneler, yarışlar ve ilklerle dolu bir söyleşi…

86 DALGALI SOHBETLER

Yazarımız Emir Kunt Schinoussa’dan Sifnos’a, Mykonos’tan Nisyros’a uzanan seyrini yazdı…

94 GÖKYÜZÜNDEN KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Kekova’nın gizli ve güzel koylarını Ergun Dündar’ın drone çekimleriyle anlatıyor…

108 MAVİ YAŞAM

Mavi yolculuk rotalarını anlatan kitapların yazarı Nükhet Anadol Tatari ile Bodrum’da teknesi Melike’de buluştuk…

110 FIRTINA KUŞU

Süha Umar yazdı: Dara Adaları ve karşı kıyılardaki limanlar…

118 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel, oğlu Kaan ve torunu John’la yaptığı üç nesil Avrupa SUP turuna devam ediyor…

126 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile bu defa Hindistan’ın güneyine Sri Lanka’ya, ardından Maldivler’e ulaştı…

130 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, ulusların denizci doğmadığını ve denizcileşmeleri için yapılması gerekenleri anlattı…

132 TRAMOLA

Benetau Sailing Fest, 7. BMW Bosphorus Sailing Fest, Olympos Regatta, 2020 Tokyo Olimpiyatları, Türk Olimpik Yelken Milli Takımı, 8’inci Ege Yat Rallisi…

136 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Erol Algül, İspanya 6’ncı Kralı’nın da yarıştığı Copa Del Rey Mapfre’de bu yıl deneyimlediklerini paylaştı…

140 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, orman yangınlarındaki küresel artışı yorumluyor…

142 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt Görsev, Türkiye’de lüks tüketim sayılan deniz ürünlerini yazdı. Ayın tarifi ise Kremalı Bisque…

144 KİTAP

Tazmanyalı gezgin Fran Bryson’un kendi Brezilya’sını anlattığı kitabın incelemesi…

146 SAĞLIK

Tatil dönüşünde motivasyon önerileri ve gündelik şehir yaşamına adaptasyon süreçleri…

150 OTO

Hyundai Ionic Hybrid, Ford Kuga 1.5 TDCI Powershift Titanium, Citroen C4 Cactus 1.2 Puretech…

152 YAT MARKET