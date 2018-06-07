Yacht Türkiye Haziran 2018 – 148

24 ALESTA

Nautor’s Swan, Sacs, Rosetti Superyachts, Turmarin, Fairline Yachts, Invictus Yacht, Porto Montenegro, Barracuda Tour, Tezmarin, Jeanneau Günleri, KRM Yacht, Marine Service, Türk P&I, Deniz Tutkusu Seyirde ekibi, Horizon Okulları, Alaçatı G-Shock, Albayrak Tente…

36 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…

44 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

45 KILAVUZ

Şık duruşları ve sundukları lüks özelliklerle öne çıkan, teknede daha fazla açık alan isteyen deniz severlerin tercihi 15 flybridge’li motoryat…

62 YACHT TEST

Bavaria’nın yeni serisinin en yeni teknelerinden C50’yi Alaçatı’da test ettik…

70 SEKTÖR

60. yılını kutlayan Sanlorenzo’nun Türkiye temsilciliğini yürüten Trio Deniz’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ile pazarı ve yeni yatırımlarını konuştuk…

74 KAPAK KIZI

Sanlorenzo’nun yeni “crossover” konseptinin ilk modeli SX88…

80 MEGAYAT

İtalyan Perini Navi’nin 60 metrelik alüminyum ketch’i Seven…

90 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, yat turizminde ve endüstrisinde önemli bir yere sahip Palma International Boat Show’u yazdı. Ayın tarifi ise, Linguine All’astice…

92 MAVİ PORTRE

Başarılı oyuncu Pamir Pekin ile yapımını sürdürdüğü J Class teknesi Pelikan, aile teknesi olan kotra Mistik ve denizciliği üzerine keyifli bir söyleşi…

96 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Belceğiz Körfezi’nin ıssız güney kıyılarında doğanın dokuz harikasını yazdı…

108 SÜHA UMAR

Süha Umar yazdı: Marsilya ve yakınındaki yerler…

116 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Güney Çin Denizi’nden Singapur Boğazı’na, Labuan’dan Batı Malezya’ya doğru seyre devam ediyor…

122 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, kendi yaptığı ağaç kütüğünden oyma tekneyle Pasifik’i geçen Alberto Torroba’nın inanılmaz macerasını ve akılları zorlayan kişiliğini yazdı…

130 MAVİ TUTKU

Çok sayıda marinada ve deniz yapısında imzası olan, maviye sevdalı Erhan Kavlakoğlu ile teknesi Benek’le yaşadığı Göcek’te bir araya geldik.

136 TRAMOLA

Volvo Ocean Race, ERGO MIYC Kış Trofesi, BAU Sailing Team, BAU Bosphorus Sailing Cup, CFM – BAYK Kış Trofesi VI. Ayak ve BAYK Trio Trofe III. Ayak yarışları, Erol Kapkın Trofesi, Super Series, 19.Göcek Yarış Haftası, Deniz Harp Okulu Kupası, Tırhandil Cup 2018 Kış Trofesi…

148 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, saat yelkovanının aksi yönünde hareket etmeyen tek yıldız olan Polaris’i yazdı…

152 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli yazdı: Eğer Dünya ters yönde dönseydi ne olurdu?

156 SAĞLIK

Güneşin zararlı ışınlarından korunmanın yollarını Dermatoloji Uzmanı Dr. Nüket Aydın anlattı…

160 KİTAP

Jules M. Sestier’in “Antikçağ’da Korsanlık” kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…

164 SEYAHAT

Celestyal Cruises filosu gemilerinden Majesty ile Ege’de dört gece-beş günlük bir cruise seyahati…

174 OTO

Mercedes-Benz GLC 350e Plug-In Hybrid, Peugeot 308,

Volvo XC60’ın mini testleri…

175 YAT MARKET