O’PTASIA 85 metrelik Yunan Tanrıçası

Megayat üreticisi Golden Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan 85 metrelik O’ptasia 2018’de Ege Denizi’yle buluştu. Giorgio Vafiadis ve oğlu Stefano Vafiadis’in imzasıyla hayata geçen megayat; organik form ve dokuları, akıcı dış görünüşü ve beyaza teslim olan yaşam alanlarıyla berrak, duru ve göz alıcı bir Akdenizli.

Yazı: Melda Onbaşyan

Yunan Golden Yachts sektöre 1996 yılında girmiş. 83 metrelik O’Mega, ödüllü O’Pari, O’Rion ve O’Pati şimdiye dek suya indirdiği ve oldukça ses getiren yatlardan bazıları… Tersanenin üretim felsefesi denizle uyumlu ve güvenilir yatlar suya indirmek yönünde. Bugüne kadar suya indirdiği en büyük megayat olan O’ptasia’nın tasarımında da hiçbir şey şansa bırakılmamış. Beş güverteli megayatta, yüksek teknolojik donanıma sahip kaptan köşkünden, spor salonuna, havuzdan beach club’a ve sinema salonuna kadar pek çok detay yer alıyor.

ZAMANSIZ VE ZARİF TASARIM

Kendini yarı Yunan, yarı İtalyan olarak tanıtan tasarımcı Giorgio Vafiadis’in Golden Yachts ile oldukça eskiye dayanan bir işbirliği ve dostluğu var. Studio Vafiadis ve Golden Yachts birlikte birçok yatı suyla buluşturmuş. Tasarımcı O’ptasia için kendine verilen istekleri şöyle özetliyor: “Benden zamana karşı durabilen, modern ama geçici olmayan, yumuşak dış hatlara ve geniş iç mahallere sahip bir yat tasarlamam istendi. Ortaya çıkan, sade ve zarif çizgilerden, dengeli bir hacimden, büyük yaşam alanlarından manzarayı artırmak için tasarlanan düşük profilden ibaretti. Işık, bir yatın gerçek geometrisini ortaya koyar ve bu geometri de uyum ve birlikteliği çağrıştırır. O’ptasia’nın tüm güverteleri harikulade aydınlığa sahip.” Devamı Şubat 2018 sayımızda…