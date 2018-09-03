Zarif Akdenizli LATONA

Ferretti Group bünyesindeki CRN’in 26-29 Eylül’de Monaco Yacht Show’da dünya prömiyerini yapacağı 50 metrelik yeni güzeli Latona, Akdeniz’de suyla buluştu. Yatın su gibi akıcı açık mavi renkli zarif gövdesi Zuccon International tarafından tasarlandı. Geniş açık ve kapalı yaşam alanları ise CRN tasarım ekibi tarafından projelendirildi. Latona dört güvertesi ve zamansız, fonksiyonel, yalın tasarım çizgisiyle Akdeniz ruhunu yansıtıyor. Yazı Melda Onbasyan Fotoğraflar CRN Yacht

İtalya Ancona’daki tersanesinde 50 ila 90 metre arasında çelik ve alüminyum süperyat üretimini sürdüren Ferretti Group kuruluşlarından CRN, yeni güzeli Latona’yı Akdeniz’de suya indirdi. Gövde tasarımı Zuccon International Project, iç tasarımı CRN tasarım ekibi tarafından projelendirilen dört güverteli 50 metrelik Latona 9,60 metre genişliğinde, ağırlığı ise 500 GT altında. Çelik gövde, alüminyum üst yapıyla CRN mühendislik ekibi tarafından inşa edilen Latona, sahibinin isteğiyle 1960’ların ikonik yatlarından SuperConero’dan ilham alınarak tasarlandı. Devamı Eylül 2018 sayımızda.