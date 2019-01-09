CRANCHI T53 ECO TRAWLER Daha ekonomik, daha ekolojik

Son yıllarda deniz tutkunlarının gözde modellerinden biri trawler’lar. Her mevsime uygun bu tekne tipinin sağladığı yakıt tasarrufu da şüphesiz tercih edilmesinin önemli bir sebebi. Eylül 2018’de düzenlenen Cannes Yachting Festival’de prömiyeri yapılan Cranchi T53 ECO Trawler, yeni nesil modellerden biri olarak adından söz ettiriyor.

Denizlerde “gövde gösterisi” yapan bir tekne tipidir trawler. Dengeli ve sakin bir sürüş keyfi sunan bu tekneleri dört mevsim kullanmak mümkün. Trawler tipi motoryat üretimi yapan Cranchi, İtalya’dan dünyaya açılmayı başarmış köklü bir marka. Firma 1870’ten beri inovatif tasarım ve yenilikçi teknoloji vizyonuyla haklı bir üne sahip. Geçen eylül ayında düzenlenen Cannes Yachting Festival’de prömiyeri yaptığı Cranchi T53 ECO Trawler ile tasarımda yeni bir stile yöneldiğini de dünyaya gösterdi. Devamı Ocak 2019 sayımızda…