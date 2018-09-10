BRIGITTE BARDOT Balıkçı kasabasını dolce vita’ya çevirdi

Ve Tanrı Kadını Yarattı (1956) filminin çekimlerinden sonra yerleştiği balıkçı kasabasını bugünkü Saint Tropez haline getiren Brigitte Bardot, Güney Fransa sahillerinin tadını da tekneleriyle çıkarıyordu.

Ağustos 1968. Ünlü Fransız denizci Eric Tabarly dümende, Brigitte Bardot’ya ilk yelken dersini veriyor, yanlarında Alain Delon. Eric Tabarly’nin bir kısmı kendi tasarımıyla üretilen, 6 Pen Duick’in üçüncüsündeler. Tabii ki Fransa’nın güney sahillerinde, Côte d’Azur bölgesindeki Saint-Raphaël açıklarındalar. “Tabii ki” diyoruz çünkü Saint Tropez’ye turistik haritalarda, “dolce vita (tatlı hayat)” yaşamlarda, megayatların güzergâhlarında yer açan Brigitte Bardot’nun, seyir halindeki fotoğraflarının hemen hepsi bu koylardan. Kimi Bardot’nun kendi Riva botlarında, kimi arkadaşlarının yelkenlilerinde. Yazı: Günce Akpamuk

İLHAM VEREN UĞRAK YERİ

Bir zamanlar küçük bir balıkçı kasabası olan, yaklaşık 3 bin Tropeziyen dışında kimsenin bulunmadığı Saint Tropez, 19. yüzyılın sonlarından itibaren sanatçılara ve yazarlara ilham veren bir uğrak yeri olmuştu. Fransız yazar Guy de Maupassant 1888’de burayı “küçük, sevimli, mütevazı bir kasaba” olarak tanımlıyordu. L’Olympia yatıyla 1892’de bu sahilleri keşfeden ve buradan bir ev satın alan Paul Signac gibi, Matisse ve Marquet de meşhur tablolarını burada yapmış isimler. Onları izleyenlerden biri de Picasso’ydu. Paris’ten buraya gelip tabloları için benzersiz olan gün ışığıyla mest oluyorlardı. Fakat yine de Saint Tropez, bir kasabadan fazlası değildi.

1930’lardan sonra film çekimlerine de sahne olan Saint Tropez’de oyuncu ve yapımcılar kokteyllerini yudumlamışsalar da, hiç kimse ve hiçbir şey bu beldeye Brigitte Bardot kadar hayat vermemişti. Onun sayesinde balıkçı nüfusa dünyaca ünlü film yıldızları, milyonerler ve sanatçılar; balıkçı teknelerine megayatlar, yelkenliler eklenmişti. Tabii eskiden kumsal ve kayalık olan ot bürümüş sahillere de şampanya, havyar ve ıstakozlarıyla meşhur beach’ler. Bugün, artık yaz aylarında günde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan kentin tarihini anlatan yazılarda, Saint Tropez belediyesi dahi, ondan bahsetmeden geçmiyor. Peki -biraz da abartarak- kenti yarattığı söylenen Bardot’yu, Saint Tropez için bu kadar önemli yapan ne? Bu sorunun cevabı için 1955 senesine gidiyoruz, Ve Tanrı Kadını Yarattı çekimlerine… Devamı Eylül 2018 sayımızda.