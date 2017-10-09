5-8 EKİM
TURKCELL ALAÇATI FISHING TOURNAMENT
Açıkdeniz balıkçılık mücadelesi olan turnuva, Alaçatı’da düzenleniyor.
www.fishingalacati.com
7-8 EKİM
BAYK GÜZ TROFESİ
1. AYAK
Milta Bodrum Marina ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü işbirliği ile düzenlenecek olan BAYK Güz Trofesi 7 Ekim’de başlıyor. Dört ayaktan oluşan trofe aralık ayı sonuna kadar sürecek.
www.bayk.org
10-13 EKİM
RIXOS SAILING CUP GÖCEK
Bu yıl ikinci kez düzenlenen ve “Dostluk kazansın” sloganıyla
herkesi yelken heyecanına davet
eden yarışa bu yıl da Marintürk
Göcek ev sahipliği yapıyor.
www.rixossailingcup.com
11-15 EKİM
BARCELONA INTERNATIONAL
BOAT SHOW
Port Vell’de düzenlenen ve İspanya’daki en önemli yat fuarı olarak kabul gören boat show, bu yıl kapılarını 56. kez açıyor.
www.salonnautico.com
14-15 EKİM
TAYK- FAR 40 İSTANBUL KUPASI II. AYAK
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yat yarışları İstanbul’da heyecan fırtınası estirecek.
www.tayk.org.tr
16-21 EKİM
BODRUM CUP 2017
Türkiye’deki en önemli klasik yat yarışı etkinliği olan Bodrum Cup bu yıl 29’uncu kez gerçekleşiyor. Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik yine unutulmaz bir görsel şölene sahne olacak.
www.bodrumcup.com
19-22 EKİM
BODRUM INTERNATIONAL FISHING TOURNAMENT
Bu yıl dokuzuncu kez organize edilen turnuva Milta Marina’da düzenleniyor. Yarışlar, Gökova Körfezi’nde gerçekleşecek.
www.bodrumfishing.net
28-29 EKİM
EKER-BYK CUMHURİYET KUPASI
Bursa Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve Eker Süt Ürünleri’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen kupada bir coğrafi, iki de şamandıra yarışı koşulacak.
www.bursayelkenkulubu.org.tr
28 EKİM-3 KASIM
MARMARİS INTERNATIONAL RACE WEEK
Ülkemizin en büyük yatçılık etkinliklerinin başında gelen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası 28 Ekim’de 28’inci kez start alıyor.
www.miyc.org