5-8 EKİM

TURKCELL ALAÇATI FISHING TOURNAMENT

Açıkdeniz balıkçılık mücadelesi olan turnuva, Alaçatı’da düzenleniyor.

www.fishingalacati.com

7-8 EKİM

BAYK GÜZ TROFESİ

1. AYAK

Milta Bodrum Marina ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü işbirliği ile düzenlenecek olan BAYK Güz Trofesi 7 Ekim’de başlıyor. Dört ayaktan oluşan trofe aralık ayı sonuna kadar sürecek.

www.bayk.org

10-13 EKİM

RIXOS SAILING CUP GÖCEK

Bu yıl ikinci kez düzenlenen ve “Dostluk kazansın” sloganıyla

herkesi yelken heyecanına davet

eden yarışa bu yıl da Marintürk

Göcek ev sahipliği yapıyor.

www.rixossailingcup.com

11-15 EKİM

BARCELONA INTERNATIONAL

BOAT SHOW

Port Vell’de düzenlenen ve İspanya’daki en önemli yat fuarı olarak kabul gören boat show, bu yıl kapılarını 56. kez açıyor.

www.salonnautico.com

14-15 EKİM

TAYK- FAR 40 İSTANBUL KUPASI II. AYAK

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yat yarışları İstanbul’da heyecan fırtınası estirecek.

www.tayk.org.tr

16-21 EKİM

BODRUM CUP 2017

Türkiye’deki en önemli klasik yat yarışı etkinliği olan Bodrum Cup bu yıl 29’uncu kez gerçekleşiyor. Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik yine unutulmaz bir görsel şölene sahne olacak.

www.bodrumcup.com

19-22 EKİM

BODRUM INTERNATIONAL FISHING TOURNAMENT

Bu yıl dokuzuncu kez organize edilen turnuva Milta Marina’da düzenleniyor. Yarışlar, Gökova Körfezi’nde gerçekleşecek.

www.bodrumfishing.net

28-29 EKİM

EKER-BYK CUMHURİYET KUPASI

Bursa Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve Eker Süt Ürünleri’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen kupada bir coğrafi, iki de şamandıra yarışı koşulacak.

www.bursayelkenkulubu.org.tr

28 EKİM-3 KASIM

MARMARİS INTERNATIONAL RACE WEEK

Ülkemizin en büyük yatçılık etkinliklerinin başında gelen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası 28 Ekim’de 28’inci kez start alıyor.

www.miyc.org