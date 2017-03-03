OTOMOBİL FİYATINA 20 TEKNE

Hayallerinizdeki tekne sefası o kadar da ulaşılmaz değil! Ortalama bir otomobil fiyatında yani 150 bin Lira ve altındaki bu tekneler, kısıtlı bütçe ile tekne sahibi olmayı düşleyenler için birebir. İşte onlardan radarımıza takılan 20’si…
SEA RAY SPX 210
J Boats J/70
OCQUETEAU OSTREA 600 T
PARKER 750 CABIN CRUISER
KARNIC STORMLINE 2455
SALPA LAVER 23 X
BOSTON WHALER 170 DAUNTLESS
SACS SPORT 700
SANBOAT 705 CUDDY
TES 7,20 CRUISER
CROWNLINE 18 SS BOWRIDER
CAP CAMARAT 7.5 DC
Elan E1
AMT 185 BR
SANBOAT 670 TROPHY
MERRY FISHER 695 MARLIN
BAYLINER E 7
SMARTLINER PILOTHOUSE 23
TUGGY BOAT
ENMA 490 SPORT
Devamı Mart 2017 sayımızda…