OTOMOBİL FİYATINA 20 TEKNE

Hayallerinizdeki tekne sefası o kadar da ulaşılmaz değil! Ortalama bir otomobil fiyatında yani 150 bin Lira ve altındaki bu tekneler, kısıtlı bütçe ile tekne sahibi olmayı düşleyenler için birebir. İşte onlardan radarımıza takılan 20’si…

SEA RAY SPX 210

J Boats J/70

OCQUETEAU OSTREA 600 T

PARKER 750 CABIN CRUISER

KARNIC STORMLINE 2455

SALPA LAVER 23 X

BOSTON WHALER 170 DAUNTLESS

SACS SPORT 700

SANBOAT 705 CUDDY

TES 7,20 CRUISER

CROWNLINE 18 SS BOWRIDER

CAP CAMARAT 7.5 DC

Elan E1

AMT 185 BR

SANBOAT 670 TROPHY

MERRY FISHER 695 MARLIN

BAYLINER E 7

SMARTLINER PILOTHOUSE 23

TUGGY BOAT

ENMA 490 SPORT

Devamı Mart 2017 sayımızda…