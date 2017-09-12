3. TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI. KUPA Arkas Flying Box’ın oldu

Türkiye Yelken Federasyonu’nun Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü işbirliğiyle ve Milta Bodrum Marina’nın desteğiyle gerçekleştirdiği 3. Türkiye Yat Şampiyonası 28-30 Temmuz’da yapıldı. 22 teknenin katıldığı ve toplam altı yarışın düzenlendiği şampiyona sonunda genel klasmanda Arkas Flying Box birincilik kupasını kazandı.

Birinci gün tek startta yarışa başlayan ekipler yarışları 12-16 knot arasında seyreden rüzgârda tamamladı. Diğer günlerde ise artan rüzgârla, 13-24 knot arasında, günde ikişer yarış çıkardılar. Yarışlar bir-bir buçuk saat sürerken, yarıştan çekilen tekneler de oldu. Sağanaklarda 20 knot üzerine çıkan rüzgârda pek çok tekne broşa girdi ve zorlandı. Şamandıralara çarpan veya takılan tekneler olduğu gibi şamandıra dönüşünde birbirine çarpanlar da oldu. Bazı ekipler anonslarla protesto duyuruları yapsalar da karaya döndükten sonra protesto kuruluna yansımadı.

Yazı ve Fotoğraflar ÇİĞDEM YURTSEVER