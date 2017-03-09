Bahçeşehir Üniversitesi’nden Bahar Trofesi

Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteği ile kurulan BAU International Sailing Club yelken dünyasına yeni bir trofe ile giriş yapıyor. BAU İlkbahar Trofesi adı altında düzenlenecek yarışlar, dört farklı ayakta, altı yarış günü olarak planlandı. 2013’ten bu yana geleneksel hale gelen BAU Bosphorus Sailing Cup ise bu yıl BAU İlkbahar Trofesi’nin final ayağı olarak koşulacak. Yarış aralarında ve sonrasında, deniz üzerinde özel ikramlar ve etkinliklerle renklenecek trofede, yelkenciler ve destekçileri yarışlardan önce ve sonra Kalamış Marina’da kurulacak olan Yarış Köyü’nde hep birlikte sabah ikramlarının tadını çıkarıp, gün batımında after-party ile günün yorgunluğunu birlikte atacaklar. Trofe yarışlarının sonunda yer alan BAU İlkbahar Trofesi Ödül Töreni’nde ise BAU’nun İstanbul Boğazı’na hâkim terasında düzenlenecek etkinlikler ve konserler ile birlikte kazanan ekipler ödüllerine kavuşacak. Bu arada yarışlar sırasında Akıntıburnu, Caddebostan ve BAU Port etkinlik alanlarında yelkenciliği tanıtıcı ve teşvik edici aktivite alanları ile canlı yarış izleme ekranları kurulacak, böylelikle etkinlik alanlarında, izleyiciler ve yelken severler yarışları takip ederek yapılacak aktivitelere katılım gösterebilecekler. Ayrıca düzenlenecek organizasyonların yanında, yarışlara dahil edilecek sosyal sorumluluk projeleri ile de yarışların daha anlamlı bir hale gelmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, 23 Nisan Dünya Çocukları Yarışı ile yılın ilk Boğaz yarışı niteliğini taşıyan Bosphorus Sailing Cup organizasyonu kapsamında Türkiye ve Dünya’dan deniz görmemiş çocuklara bir hafta boyunca hem İstanbul, hem de yelken sporu ile tanışma imkânı sağlanacak.

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