Büyük yarış Ağustos’ta: Arkas Aegean Link Regatta

Yelken sporunu en çok destekleyen kurumlardan biri olan Arkas Holding, 24-27 Ağustos tarihleri arasında Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Uluslararası Çeşme Yat Kulübü (ICYC) işbirliğiyle, Çeşme Yarımadası ve Sakız Adası’nı kapsayan uluslararası Arkas Aegean Link Regatta’yı düzenliyor. Ege sularında yeni bir heyecan rüzgârı daha esmeye hazırlanıyor. Bilindiği gibi; Arkas’ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Arkas Spor Kulübü; voleyboldan yelkene, dağcılıktan yüzmeye kadar birçok farklı branşı bünyesinde birleştiriyor. Arkas Sailing Team’in de yurtiçi ve yurtdışı başarıları malum. Kulüp, yelken sporuna sağladığı tam desteği şimdi de Arkas Aegean Link Regatta ile artırıyor. İlk yılında 40’ı aşkın teknenin ve 500 sporcunun katılması beklenen regattaya kayıtlar başladı. Yarışa kayıtlar arkasaegeanlinkregatta.com adresinden yapılabiliyor. Devamı Temmuz 2017 sayısında.