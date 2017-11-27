Turquoise’ın 74 metrelik megayatına İtalyan dokunuşu

Turquoise Yachts geçen yılın sonunda 74 metre boyundaki NB64 modelinin yapımına başlamıştı. Daha önce Barracuda adıyla bilinen projenin dış tasarımı ünlü İtalyan dizaynır A. Valllicelli’ye verildi. Vallicelli, megayatı yepyeni bir stile kavuşturmak için çalışıyor. İç tasarımda ise Ken Freivokh ve ekibinin imzası var. Teslimat tarihinin 2019 olacağı belirtiliyor. Turquoise Yachts, söz konusu 74 metrelik projenin yanı sıra H2 Yacht Design tarafından tasarlanan ve 2018’in yaz aylarında bitirilmesi planlanan 77 metrelik bir motoryatın çalışmalarını da sürdürüyor. Tersane, tasarımını Nuvolari Lenard’ın üstlendiği 66 metrelik bir yatın yapımının da devam ettiği bilgisini paylaştı. www.turquoiseyachts.com