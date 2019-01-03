Yacht Türkiye Aralık 2018 – 154

14 ALESTA

Absolute Yachts, Numarine, Turquoise Yachts, Sadun Boro’yu anma etkinliği, CRN Yacht, Tezmarin, Vicem Yachts, Grand Banks, 4. Tasarım Bienali, Santa Maria, D-Marin, Kartal İstimbotu, KÜDENFOR, Atlas’ta bu ay, Lift Foil, Pera Mezat Müzayede…

26 ÇARŞI

METSTRADE Show’da marin ürün ve aksesuar alanında verilen DAME Tasarım Ödülleri’nin kazananları ve sezon modası…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

33 KILAVUZ

2018’de en çok talep gören 35 tekne…

52 KAPAK KIZI

Fransız Fountaine Pajot’nun Berret-Racoupeau Yacht Design imzalı 20,46 metrelik yeni amiral gemisi Alegria 67…

58 MEGAYAT

Hollandalı Heesen Yachts’ın, Avrupa’da bugüne dek üretilmiş en geniş kıvrımlı cam cepheyle donatılmış kokpitine sahip 51 metrelik ikonik yatı Irisha…

66 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, kendisi gibi Türk megayat şeflerinin dünyanın bütün denizlerinde var olduklarını göstereceklerini yazdı…

68 SEVGİLİ TEKNEM

İlk sahibi Fahir Çelikbaş olan ve bu yıl tekrar hayata dönen 1968 yapımı ketch Karya…

72 TARİH

Akademi ödüllü Grace Kelly ve evlendiği Monako Prensi III. Rainer’in büyük aşkına tanıklık eden mavi dünyaları ve efsanevi yatları…

76 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, uygulamaya dava açıp kazanan denizciden sonra Mavi Kart hakkındaki hayalleri ve gerçekleri yazdı…

80 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, 14 Guiness Dünya Rekoru’na imza atan ve tarihe üç ayrı okyanusu küreklemiş ilk kişi olarak geçen Erden Eruç’la yeni projesi üzerine konuştu…

86 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird’ün, Kızıldeniz seyrini yazdı. Rota, Sudan…

90 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, okyanus tabanlarının çözünme nedenleri ile bunun sistem üzerindeki sonuçlarını anlatıyor…

92 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Sadun Boro’yu yazdı…

94 KİTAP

Emekli Büyükelçi Süha Umar’ın, Türkiye’nin doğa ve yaban hayatının son 60 yıllık tarihine ışık tutan yeni kitabı “Büyük Beyaz Adam” ile ödüllü fotoğrafçı Hasan Cem Araptarlı’nın yeni kitabı “Hindistan Çingeneleri”…

98 SAĞLIK

Psikolog Sena Sabanoğlu yıl sonu yaklaşırken geçmiş muhasebeler ve gelecek yıla dair yapılan planlar hakkında merak edilenleri anlattı…

100 TRAMOLA

The Bodrum Cup, 29. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 16. Göcek Sonbahar Haftası 10 Kasım Atatürk Kupası, KAYK Cumhuriyet Kupası, Açık Dragon Türkiye Şampiyonası, İstanbul Yelken Kulübü Trofesi…

110 OTO

Opel Crossland, Ford Ecosport, Renault Captur, Volkswagen Tiguan Allspace…

112 YAT MARKET