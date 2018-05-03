Yacht Türkiye Mayıs 2018 – 147

18 ALESTA

Numarine 32XP, Fountaine-Pajot, Sunreef Yachts, Jeanneau, Majesty Yachts, Top Leisure Yat, Navette, Sunseeker Türkiye, Sirena Yachts, Bavaria Yachts, D-Marin Göcek, Riva Yacht, Fabien Cousteau, Arkas Sanat Merkezi, KÜDENFOR, Akdeniz Koruma Derneği, Celestyal Cruises, D Maris Bay, Pera Müzesi, Tasting Alaçatı, Peak-Talks, Nikki Beach Resort&Spa…

30 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

40 KILAVUZ

Maliyeti düşük, konforu yüksek, stabil sürüş yetenekleriyle çarpıcı 15 yeni nesil yelkenliyi sizin için bir araya getirdik…

54 YACHT TEST

Jeanneau’nun NC ailesinin yeni üyesi 10,50 metrelik NC 33’ü inceledik ve test ettik…

60 MEGAYAT

Finlandiya’daki tersanesinde 40 yılı aşkın süredir üretim yapan Baltic Yachts’ın gümüş rengi karbon fiber gövdeli, 53,90 metrelik Pink Gin’i…

70 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, Karayipler’de Antigua ve Barbuda’yı yazdı… Ayın tarifi ise, Karayip usulü körili ıstakoz…

72 KAPAK KIZI

Monte Carlo Yachts tarafından okyanus sertifikalı tasarlanan, gösterişli gövdesi ve zarif hatlarıyla dikkat çeken MCY 96…

80 MAVİ PORTRE

Başarılı oyuncu Aslı Tandoğan’la çocukluk yıllarına dayanan denizci yönünü, şimdilerde oğlu Atlas’la da paylaştığı tekne yaşamını ve dalış tutkusunu konuştuk…

86 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, 12 Adalar ve Kikladlar arasında bir kültür köprüsü olan Astipalya’yı yazdı…

96 FIRTINA KUŞU

Süha Umar Valensiya’da…

104 ÇEVRE

Turgut Özal’ın Basın, ardından Turizm ve Çevre Başdanışmanı olarak bilinen 55 yıllık gazeteci Can Pulak’la ülkenin deniz ve çevre gündemini konuştuk….

108 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Borneo’da Kota Kinabalu’dan Labuan’a doğru seyre devam ediyor…

112 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, 1782 yılında 33 yaşındaki yüzbaşı William Bligh komutasındaki silahlı nakliye gemisi HMS Bounty’de yaşanan, filmlere konu olan isyanı ve survival seyri yazdı…

120 MAVİ TUTKU

Sıra dışı çizgileriyle tanınan, MAT teknelerine yaptığı giydirmelerle de adından söz ettiren çizer Emre Senan’la deniz aşkını, mavi gezi yıllarını ve sualtı tutkusunu konuştuk…

123 YACHT DECO

Dünya çapında üne sahip Türk tasarımcılardan yeni trendler ve yat dekorasyonunun incelikleri… Yatların iç ve dış mekânları için yeni ve yenilikçi, şık ve lüks mobilyalar ile aksesuarlar…

142 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, denizlerdeki plastik tehlikesi üzerine yazdı…

144 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, soframıza dek getirdiğimiz ve plastiğin bir başka formu olan mikroplastikleri anlattı…

146 TRAMOLA

Volvo Ocean Race, ERGO-MIYC Kış Trofesi 4. Ayak,CFM-BAYK Kış Trofesi 5. Ayak, ViaPort Fahir Çelikbaş Yat Kupası, 6. Pendik Yelken Marinturk Cup, Türkiye Yelken Federasyonu, IX.Uluslararası Kadınlar Yelken Haftası, Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi 5. Etap…

152 SAĞLIK

Yelken sezonu açılırken yaptırılması gereken sağlık kontrollerini Doç. Dr. Murat Köse ve Doç. Dr. Timur Selçuk Akpınar anlattı…

154 KİTAP

Akillas Millas’ın “Pazar kayıklarından Şehir Hatları’na İstanbul’da Seyrüsefer” başlıklı sergisinin kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…

160 ETKİNLİK

Atlas dergisi, dergi okurları ve gazeteciler ile outdoor tutkunlarının markası Columbia, 21-23 Nisan tarihleri arasında Camp Columbia etkinliğinde buluştu…

162 MEKÂN

İstanbul’un kaliteli mekânlarından Suvla Bistro&Wine Bar, Emaar’da yeni şubesini açtı…

164 OTOMOBİL

Land Rover Discovery, C3 Air Cross, Mercedes A serisi…

165 YAT MARKET