Yacht Türkiye Ocak 2019 – 155

16 ALESTA

CRN Yacht, Jeanneau, Contest Yachts, AvA Yachts, 14.CNR Boat Show, EXCESS, Boat Show Tuzla Kara Fuarı, Rosetti Superyachts, Celestyal Cruises, Hotel Les Ottomans, Marka Koruma Grubu…

24 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

30 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

31 KILAVUZ

2019’un ilk prömiyerleri, çok konuşulacak 12 yeni yelkenli ve motoryat modeli…

44 YACHT TEST

Fransız Jeanneau’nun, hafta sonu aile gezi tekneleri pazarında hızlı ve eğlenceli bir model olarak öne çıkan Merry Fisher 1095’ini test ettik…

50 MEGAYAT

Tankoa Yachts’ın Cenova’daki tersanesinde bugüne dek ürettiği en büyük yat olan 72 metrelik SOLO…

58 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, denizde en çok hangi mutfakların tercih edildiğini yazdı…

60 YACHT KEŞİF

Geçen yıl Cannes Yachting Festival’de prömiyeri yapılan Cranchi T53 Eco Trawler’ı inceledik…

64 SEVGİLİ TEKNEM

1962’de bir Bulgar Prensesi için yapılan klasiklerden Chaika of Vah’ın hikâyesini yeni sahipleri Ispartalıgil çifti anlattı…

68 DERİN MAVİ

Ülkemizde 1960’ta doğan bir disiplin olan sualtı arkeolojisini “Derindeki Portreler” adlı kitabında, önemli 20 isimle önümüze koyan Mehmet Bezdan ile konuştuk…

74 FIRTINA KUŞU

Kitab-ı Bahriye’nin dümen suyunda ilerleyen Süha Umar, Dubrovnik’i yazdı…

82 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird’ün, Kızıldeniz seyrini yazdı. Rota, Mısır’ın Port Ghalib Limanı…

88 MAVİ TUTKU

Müzisyen Jabbar’la Marmaris’ten Karayipler’e okyanus geçişini konuştuk…

92 TARİH

Casablanca’nın Rick Blaine’i Humphrey Bogart ile

1950’lere damga vuran oyuncu eşi

Lauren Bacall’ın tekneleri Santana…

96 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, sualtında fotosentezle üretilen oksijenin bitkiden ayrılırken çıkardığı sesi ve etkilerini yazdı…

98 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, deniz dibi madenciliği ile Kabotaj haklarımızı kaleme aldı…

100 KİTAP

Birçok üniversiteden fahri doktora unvanı almış Jacques Attali’nin dilimize yeni kazandırılan kitabı “Denizin Tarihi”…

102 SAĞLIK

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, yılı sağlıklı geçirmek için doğal önerilerde bulundu…

104 TRAMOLA

TYF Atatürk Kupası, BAYK Güz Trofesi, Çeşme Güz Trofesi…

106 TRAMOLA EKİP

2018’in TAYK Trofesi şampiyonu Columbia Sailing Team’in ekip üyelerinden Barış Bakır ile bir araya geldik…

111 OTO

Fiat 124 Spider, Citroen DS7 Crossback, Mercedes C200 d FL AMG…

112 YAT MARKET