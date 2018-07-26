Yacht Türkiye Temmuz 2018 – 149

22 ALESTA

DADD Sadun Boro töreni, Oceanis 46.1, Bilgin Yachts, Azimut S6, Rosetti Yachts, Navetta 42, Sanlorenzo Art Basel, Lagoon Rally 2, Ferretti 50. yıl kutlaması, Astrea 42, Eta Marine, Sirena 58, TÜDAV Dünya Okyanus Günü, Porto Montenegro, Kıyı Kanunu müjdesi, Salmakis Yatçılık, Mazu 52 HT, Bigfish Boats, ClubSwan 36, CRN Yacht, Miho DS, Albayrak tente…

40 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…

48 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

49 KILAVUZ

Macera, hız, gezi, spor amaçlı kullanılabilen çok yönlü 16 lüks RIB’i bir araya getirdik…

66 KAPAK KIZI

Numarine 26XP “explorer” tasarımının verdiği yüksek hacimli mekânlarıyla göz dolduruyor.

74 MEGAYAT

Benetti Yachts’ın tamamen müşterisine özel ürettiği 67 metrelik güzeli Seasense…

84 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, megayatların Fransa’daki evi Antibes’i yazdı. Ayın tarifi ise karidesli panzanella…

88 SEVGİLİ TEKNEM

Şu an 114 yaşında olan Levent Kotrası adeta yaşayan tarih…

94 MAVİ TUTKU

KRN Mimarlık’ın ödüllü iç mimarı Sinan Kuran’la teknesi Shamu’da bir araya geldik…

100 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Dalmaçya kıyılarında mavi gezi için ipuçları verdi…

112 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, oğlu ve torunu, Avrupa’da SUP ve kamp turuna çıktı…

122 FIRTINA KUŞU

Süha Umar yazdı: Pisa şehri, Piyomobin (Pionbino) Kalesi ve Monto Cintarya/Arcantarya (Argentario) kenarları…

130 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Güney Çin Denizi’nden Andaman Denizi’ne, Malakka Boğazı’ndan Lankgawi’ye doğru seyre devam ediyor…

136 MAVİ UYGARLIK

Cem Gürdeniz, üç ay önce bir yük gemisinin Hekimbaşı Yalısı’na çarpmasıyla tekrar gündeme gelen Montrö Sözleşmesi’ni yazdı.

138 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli yazdı: Ya sera etkisi olmasaydı?

142 KİTAP

Catherine Pinguet’nin Prens Adaları üzerine

hazırladığı zengin bir çalışma “Adalar’a Çıkmak” …

144 MAVİ TUTKU

Doğa âşığı Şevval Sam’la içinden deniz geçen bir söyleşi…

148 TRAMOLA

Volvo Ocean Race, Mersin Marina Kupası, CFM BAYK Kış Trofesi, 13. Channel Regatta, Arkas Aegean Link Regatta, Lena Erdil, Alican Kaynar…

162 SAĞLIK

Tatilinizi mutlu sonla bitirmek için ihtiyacınız olan tek şey yaz hastalıklarını tanımak…

164 SEYAHAT

Ayvalık, yenilenen çehresiyle yeniden en gözde destinasyonlar arasına girmeye aday…

166 OTO

Yenilenen Mercedes C serisi, Opel Insignia Grandsport OPC Line, Seat Ibiza 1.0 TSI DSG…

167 YAT MARKET