Yacht Türkiye Temmuz 2018 – 149

22 ALESTA
DADD Sadun Boro töreni, Oceanis 46.1, Bilgin Yachts, Azimut S6, Rosetti Yachts, Navetta 42, Sanlorenzo Art Basel, Lagoon Rally 2, Ferretti 50. yıl kutlaması, Astrea 42, Eta Marine, Sirena 58, TÜDAV Dünya Okyanus Günü, Porto Montenegro, Kıyı Kanunu müjdesi, Salmakis Yatçılık, Mazu 52 HT, Bigfish Boats, ClubSwan 36, CRN Yacht, Miho DS, Albayrak tente…
40 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…
48 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
49 KILAVUZ
Macera, hız, gezi, spor amaçlı kullanılabilen çok yönlü 16 lüks RIB’i bir araya getirdik…
66 KAPAK KIZI
Numarine 26XP “explorer” tasarımının verdiği yüksek hacimli mekânlarıyla göz dolduruyor.
74 MEGAYAT
Benetti Yachts’ın tamamen müşterisine özel ürettiği 67 metrelik güzeli Seasense…
84 MEGAYAT MUTFAKLARI
Deniz Kurt, megayatların Fransa’daki evi Antibes’i yazdı. Ayın tarifi ise karidesli panzanella…
88 SEVGİLİ TEKNEM
Şu an 114 yaşında olan Levent Kotrası adeta yaşayan tarih…
94 MAVİ TUTKU
KRN Mimarlık’ın ödüllü iç mimarı Sinan Kuran’la teknesi Shamu’da bir araya geldik…
100 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, Dalmaçya kıyılarında mavi gezi için ipuçları verdi…
112 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, oğlu ve torunu, Avrupa’da SUP ve kamp turuna çıktı…
122 FIRTINA KUŞU
Süha Umar yazdı: Pisa şehri, Piyomobin (Pionbino) Kalesi ve Monto Cintarya/Arcantarya (Argentario) kenarları…
130 UZAK ROTA
Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Güney Çin Denizi’nden Andaman Denizi’ne, Malakka Boğazı’ndan Lankgawi’ye doğru seyre devam ediyor…
136 MAVİ UYGARLIK
Cem Gürdeniz, üç ay önce bir yük gemisinin Hekimbaşı Yalısı’na çarpmasıyla tekrar gündeme gelen Montrö Sözleşmesi’ni yazdı.
138 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli yazdı: Ya sera etkisi olmasaydı?
142 KİTAP
Catherine Pinguet’nin Prens Adaları üzerine
hazırladığı zengin bir çalışma “Adalar’a Çıkmak” …
144 MAVİ TUTKU
Doğa âşığı Şevval Sam’la içinden deniz geçen bir söyleşi…
148 TRAMOLA
Volvo Ocean Race, Mersin Marina Kupası, CFM BAYK Kış Trofesi, 13. Channel Regatta, Arkas Aegean Link Regatta, Lena Erdil, Alican Kaynar…
162 SAĞLIK
Tatilinizi mutlu sonla bitirmek için ihtiyacınız olan tek şey yaz hastalıklarını tanımak…
164 SEYAHAT
Ayvalık, yenilenen çehresiyle yeniden en gözde destinasyonlar arasına girmeye aday…
166 OTO
Yenilenen Mercedes C serisi, Opel Insignia Grandsport OPC Line, Seat Ibiza 1.0 TSI DSG…
167 YAT MARKET