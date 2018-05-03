Okyanusların ikonik silueti MCY 96

Carlo Nuvolari ve Dan Lenard’ın Monte Carlo Yachts için tasarladığı yedinci model olan MCY 96, gösterişli gövde yapısındaki pürüzsüz ve zarif çizgileriyle görenleri daha ilk bakışta etkiliyor. Özellikle okyanus seferleri için geliştirilen 30 metre boyundaki motoryat, CE-A kategori standartlarına göre sertifikalandırılabiliyor.

Zevk sahibi motoryat tutkunlarının beğeni kriterlerine göre incelikle ve detayların harmonisiyle dizayn edilmiş bir model MCY 96. Teknenin okyanus seyri için tasarlandığını teknik açıdan gösterilen özeni ve güvenliğe verilen önemi gördüğümüzde de anlıyoruz. RINA Chartes Class sertifikalarına uyumlu dizayn edilen MCY 96, müşterinin farklı kullanım amaçlarına göre üretiliyor. 30 metrelik boyuyla filosunun ikinci sırasında yer alan tekne; 2017’de Venedik’te düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtılmış, Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyeri yapılmış ve aynı yıl 80-125 feet kategorisinde “En başarılı tekne” ödülünü kazanmıştı. Zaten markanın 2010 yılında MCY 76 ile yine Venedik’te yaptığı tanıtım ve iddialı çıkış, kısa süre içinde yakaladığı başarıların habercisi niteliğindeydi. Devamı Mayıs 2018 sayımızda…