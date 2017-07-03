Temmuz 2017

29 HAZİRAN-4 TEMMUZ
NORTH AEGEAN CUP
Nautical Club Thessaloniki tarafından düzenlenen yelkenli yarışları Yunanistan Halkidiki’den start alarak Toroneos Körfezi’nde gerçekleşecek. www.northaegeancup.gr
1 TEMMUZ
KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI
1 TEMMUZ
TAYK BOĞAZİÇİ KUPASI
TAYK’ın İstanbul Boğazı’nda düzenlediği ve bu yıl 20. yılını dolduran Boğaziçi Kupası, yine heyecan fırtınası estirecek. www.tayk.org.tr
2 TEMMUZ
ANTALYA YAT TROFESİ KABOTAJ KUPASI
Kabotaj Kupası’nın dördüncü ayağı bu yıl da Antalya Yelken Kulübü ve Antalya Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenecek. www.tyf.org.tr
8-9 TEMMUZ
32. YIL AMİRAL KUPASI
İstanbul Yelken Kulübü organizatörlüğünde düzenlenen yarışlar, “İstanbul Boğazı: Dolmabahçe –Büyükdere–Anadolu Kavağı” parkurunda gerçekleşecek. www.istanbulyelken.org.tr
8-15 TEMMUZ
PANERAI BRITISH CLASSIC WEEK
16. yılındaki yarışlar İngiltere’nin Wight Adası’ndaki Cowes Limanı’nda… www.britishclassicyachtclub.org
14-17 TEMMUZ
DENİZ KUVVETLERİ KUPASI
Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun rotalı yarışlarından olan Deniz Kuvvetleri Kupası, İstanbul-Sığacık arasında… www.tayk.org.tr
18-22 TEMMUZ
SAHİL GÜVENLİK DEHY-IRC KUPASI
Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarış, Sığacık –Turgutreis arasında gerçekleşecek. www.tayk.org.tr
20-22 TEMMUZ
MELGES 32 – ACT 4
Melges 32 Class Association tarafından düzenlenen yarışlar, İtalya Sibenik’te gerçekleşecek. www.melges32.com
28-30 TEMMUZ
DENİZKIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI
Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek yarışlar, Caddebostan Sahili ile Adalar arasında şamandıra yarışı olarak düzenleniyor. www.denizkiziyelkenkupasi.com
31 TEMMUZ-4 AĞUSTOS
MAVİ RALLY 4
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından dördüncü kez gerçekleşecek yarışların rotasında bu yıl Kalimnos ve Leros adaları var. www.tayk.org.tr