Eylül 2017

9-10 EYLÜL
TAYK – MARMARA KUPASI
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yat yarışı İstanbul-Marmara Adası rotasında gerçekleşecek.
www.tayk.org.tr
9-10 EYLÜL
DRAGON SONBAHAR KUPASI I. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Dragon Sonbahar Serisi’nin ilk ayağı Bodrum’da gerçekleşiyor.
www.bayk.org
12-17 EYLÜL
CANNES YACHTING FESTIVAL
Avrupa’nın en çok ilgi çeken boat show’larından biri olan ve bu yıl 40. yılını dolduran Cannes Yachting Festival, Vieux Port ve Port Pierre Canto’da gerçekleşiyor.
www.cannesyachtingfestival.com
15-24 EYLÜL
SOUTHAMPTON BOAT SHOW
Özellikle İngiliz markalarının prömiyerlerini yaptığı boat show, Mayflower Park’ta 49. kez düzenleniyor.
www.southamptonboatshow.com
14-17 EYLÜL
ALAÇATI BIG FISH
Port Alaçatı Marina’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, Türkiye’nin usta balıkçılarını bir araya getirecek.
www.alacatibigfish.com
16-23 EYLÜL
8. ULUSLARARASI KADINLAR YELKEN HAFTASI
Her sene farklı bir tema çerçevesinde yelken
açarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Kadınlar Yelken
Okulu, bu yıl yelkenlerini
çocuk istismarına karşı
açıyor.
www.kadinlaryelkenokulu.com
21-26 EYLÜL
GENOA BOAT SHOW
Bu yıl 57. kez gerçekleşecek olan Genoa Boat Show, geçtiğimiz yıllardaki ihtişamlı günlerini geri getirmek üzere kapılarını açmaya hazırlanıyor.
www.salonenautico.com
23-24 EYLÜL
57. YIL DONANMA KUPASI YAT YARIŞI
İstanbul Yelken Kulübü’nün düzenlediği yarış bu yıl 57. yılını kutluyor.
www.istanbulyelken.org.tr
23-25 EYLÜL
EAYK-ARKAS İZMİR KÖRFEZ KUPASI
Uzun yıllar sonra körfezde düzenlenecek ilk yelken yarışı olma niteliği taşıyan yarış, üç gün sürecek ve kıyıya yakın rotalarda yapılacak.
www.eayk.net
23-30 EYLÜL
CANNES REGATES ROYALES
Panerai Classic Yacht Challenge serisi içinde de yer alan etkinlik, Cannes’ta güzellik, zerafet ve rekabet dolu anlara sahne olacak.
www.regatesroyales.com
27-30 EYLÜL
MONACO YACHT SHOW
125’ten fazla süperyatın sergileneceği boat show’da 40 yatın prömiyeri de yapılacak.
www.monacoyachtshow.com
27 EYLÜL – 2 EKİM
GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
Fransa La Rochelle’de yapılacak boat show, 100 bin m2 alanda uluslararası katılımcılarla gerçekleşecek.
www.grand-pavois.com