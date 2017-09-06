Eylül 2017

9-10 EYLÜL

TAYK – MARMARA KUPASI

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yat yarışı İstanbul-Marmara Adası rotasında gerçekleşecek.

www.tayk.org.tr

9-10 EYLÜL

DRAGON SONBAHAR KUPASI I. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Dragon Sonbahar Serisi’nin ilk ayağı Bodrum’da gerçekleşiyor.

www.bayk.org

12-17 EYLÜL

CANNES YACHTING FESTIVAL

Avrupa’nın en çok ilgi çeken boat show’larından biri olan ve bu yıl 40. yılını dolduran Cannes Yachting Festival, Vieux Port ve Port Pierre Canto’da gerçekleşiyor.

www.cannesyachtingfestival.com

15-24 EYLÜL

SOUTHAMPTON BOAT SHOW

Özellikle İngiliz markalarının prömiyerlerini yaptığı boat show, Mayflower Park’ta 49. kez düzenleniyor.

www.southamptonboatshow.com

14-17 EYLÜL

ALAÇATI BIG FISH

Port Alaçatı Marina’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, Türkiye’nin usta balıkçılarını bir araya getirecek.

www.alacatibigfish.com

16-23 EYLÜL

8. ULUSLARARASI KADINLAR YELKEN HAFTASI

Her sene farklı bir tema çerçevesinde yelken

açarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Kadınlar Yelken

Okulu, bu yıl yelkenlerini

çocuk istismarına karşı

açıyor.

www.kadinlaryelkenokulu.com

21-26 EYLÜL

GENOA BOAT SHOW

Bu yıl 57. kez gerçekleşecek olan Genoa Boat Show, geçtiğimiz yıllardaki ihtişamlı günlerini geri getirmek üzere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

www.salonenautico.com

23-24 EYLÜL

57. YIL DONANMA KUPASI YAT YARIŞI

İstanbul Yelken Kulübü’nün düzenlediği yarış bu yıl 57. yılını kutluyor.

www.istanbulyelken.org.tr

23-25 EYLÜL

EAYK-ARKAS İZMİR KÖRFEZ KUPASI

Uzun yıllar sonra körfezde düzenlenecek ilk yelken yarışı olma niteliği taşıyan yarış, üç gün sürecek ve kıyıya yakın rotalarda yapılacak.

www.eayk.net

23-30 EYLÜL

CANNES REGATES ROYALES

Panerai Classic Yacht Challenge serisi içinde de yer alan etkinlik, Cannes’ta güzellik, zerafet ve rekabet dolu anlara sahne olacak.

www.regatesroyales.com

27-30 EYLÜL

MONACO YACHT SHOW

125’ten fazla süperyatın sergileneceği boat show’da 40 yatın prömiyeri de yapılacak.

www.monacoyachtshow.com

27 EYLÜL – 2 EKİM

GRAND PAVOIS LA ROCHELLE

Fransa La Rochelle’de yapılacak boat show, 100 bin m2 alanda uluslararası katılımcılarla gerçekleşecek.

www.grand-pavois.com