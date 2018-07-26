TEMMUZ 2018

30 HAZİRAN-1 TEMMUZ

ATATÜRK VE DENİZCİLİK KABOTAJ KUPASI

TAYK ve Moda Deniz Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Kabotaj Kupası, 21 yıllık tarihinde ilk kez Boğaz’da düzenlenmiyor. Kabotaj Kupası için tekneler ilk gün Caddebostan’da, üçgen rotada yarışacak. Moda Kupası adı verilen ikinci etap ise Moda-Caddebostan-Ahırkapı-Moda parkurunda gerçekleştirilecek. www.tayk.org.tr

1 TEMMUZ

KABOTAJ BAYRAMI KUPASI

Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen yarış kapsamında, Antalya Körfezi’ne sosis barındıran üçgen rotalı parkur kurulacak.

www.yelkencafe.com

7-8 TEMMUZ

33. YIL AMİRAL KUPASI

Kabotaj Kupası gibi Amiral Kupası’nın da bu sene Boğaz etabı yapılmayacak. Eski adı Boğaz Komutanlığı Kupası olan ilk etapta tekneler Beylikdüzü’nden Fenerbahçe Sığlık Şamandırası’na ulaşacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası adı verilen ikinci etap ise Fenerbahçe-Adalar coğrafi rotasında koşulacak. www.istanbulyelken.org.tr

13-16 TEMMUZ

47. DENİZ KUVVETLERİ KUPASI

İstanbul Çengelköy’den start verilecek yarış, 16 Temmuz’da İzmir Sığacık’ta son bulacak. 45-50 teknenin katılması beklenen yarışın ödül töreni 16 Temmuz 19.00’da Teos Marina’da.

www.tayk.org.tr

18-21 TEMMUZ

26. DOĞU EGE YELKEN HAFTASI (DEYH)

50-55 teknenin katılacağı DEYH’nin ilk günü, Sığacık’ta iki şamandıra yarışı gerçekleştirilecek. 19 Temmuz’da Sığacık-Turgutreis rotalı Çakabey 937 start alacak. Ardından 20 Temmuz’da, Turgutreis’te iki şamandıra yarışı var. DEYH, Turgutreis’te yapılacak bir şamandıra yarışıyla sona erecek. www.tayk.org.tr

23-30 TEMMUZ

BAU UNICON REGATTA 2018

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışa; Oxford, Cambridge, Harvard, Londra Ekonomi, Danimarka Teknik, Moskova, Qindao ve Capetown dahil dünyanın dört bir yanından 20 üniversite katılacak. 23 Temmuz’da teknelerini (J80) teslim alacak üniversite ekipleri, ertesi günden itibaren, 28 Temmuz hariç, Fenerbahçe açıklarında kapışacak. 28’inde ise yelkenler İstanbul Boğazı’nda açılacak.

www.sailingbau.org

23 TEMMUZ-5 AĞUSTOS

8. EGE YAT RALLİSİ

8. Ege Yat Rallisi, bu sene 30

teknenin katılımıyla gerçekleşecek. Komodor Necati Zincirkıran’ın öncülüğünde Bodrum Milta Marina’dan başlayacak rota boyunca katılımcılar 31 saatlik seyirle yaklaşık 190 deniz mili yol kat edecekler. www.seturmarinas.com

RÜZGAR TAKVİMİ

11 Temmuz Çarh Dönümü Fırtınası

16 Temmuz Fırtına (2 gün)

25 Temmuz Fırtına (3 gün)

30 Temmuz Kızıl Erik Fırtınası