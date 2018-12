THE BODRUM CUP Büyük final

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından Erman Aras öncülüğünde başlatılan, Bodrum’da tekne yapımı ve denizciliğin gelişimine 30 yıldır katkılarıyla büyük bir marka değeri haline gelen yarışı American Hospital The Bodrum Cup, 22-27 Ekim tarihlerinde festival olarak çeşitli etkinliklerle tamamlandı. Beş etaptan oluşan yarışların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, Mavi Yolculuk Yemek Yarışması, Kenan Doğulu, Levent Yüksel ve Bengü konserleri geniş programın dikkat çeken etkinlikleri arasındaydı.

30. yılında Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğu altında organize edilen The Bodrum Cup’ın Bodrum ayağı İstanbul’dan gelen ve Bodrum’dan katılan teknelerin Yalıkavak Marina’da toplanmasıyla başladı. Geleneksel Campana töreni ile The Bodrum Cup’ın startı verildikten sonra Four Seasons Hotel Istanbul Challenge etabının kupa töreni yapıldı.

İLK GÜN

Haftanın ilk günü Yalıkavak-Yalıkavak Metro etabı yapıldı. Rotaya göre ekipler Gemitaşı kayalığını iskelede bırakıp tekrar Yalıkavak koy girişinde finişlerini verdiler. Rüzgârın 8-10 knot’larda başladığı yarışta ekipler orsa seyriyle kayalığa geldiklerinde rüzgâr hafiflemişti. Kayalık dönülürken bazı ekipler hafif rüzgârdan çatışmalar yaşayıp motor çalıştırmak zorunda kaldı, iki ekip protesto verdi. Lider tekneler kayalığı dönmekte zorlanmazken ağır tekneler gittikçe hafifleyen rüzgârda zorlu saatler geçirdi ve çok az tekne yarışlarını tamamlayabildi. Tirhandil grubundaki Hızır ekibi first finiş verirken aynı gruptaki Bastarda ise overall birincisi oldu. Yarışın ardından gece, Yalıkavak Marina’da Mavi Yolculuk Yemek Yarışması ve Levent Yüksel konseri ile devam etti.

SÜRPRİZLİ İKİNCİ ETAP

18 mil uzunluğundaki Leros etabı için Yalıkavak Marina’dan çıkan filo, Kalimnos Adası’nın doğu tarafındaki küçük adanın önlerinde start için bir araya geldi. Akıntı ve hafif rüzgârla yerlerini korumakta zorlanan filo, Leros Boğazı’ndaki finiş hattının önünde tekrar bir araya geldi. Akıntıdan dolayı sürüklenen tekneler birbiriyle çarpıştı, pek çok tekne motor çalıştırmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir saat kadar sonra tekneler yavaş yavaş finişlerini verdikten sonra filo Leros Limanı’na bağlandı. İkinci etap bu beklenmedik finiş ve sürprizlerle dolu sonuçlarla tamamlanmış oldu. Bodrum Belediyesi Dragonfly teknesi ikinci günün overall birincisi oldu. Adada yakın zaman önce vefat eden Prof. Dr. Galip Beygü İsen anısına küçük bir anma töreni yapıldı.

FIRTINA VE KEYİFLİ MÜCADELE

Leros etabı tamamlandıktan sonra ertesi günü planlanan Leros-Körmen Anadolu Sigorta Etabı şiddetli rüzgâr sebebiyle iptal edildi. Organizasyon komitesi başta küçük tekneler olmak üzere filonun güvenliği için Leros Adası’nda bir gün daha kalınmasına karar verdi. Fırtına gece saatlerinde hafifledi ve ertesi gün yapılacak yarışa müsaade etti. Dördüncü gün yapılan Leros-Gümüşlük etabı için Leros Adası önlerinden orta şiddetli rüzgârda start verildikten sonra filo kuzeyli esen rüzgârda yarışa başladı. Gümüşlük yakınlarında, sertleyen rüzgârda tüm hızıyla yarışan tekneler için haftanın en keyifli yarışı oldu. Etabı 3 saat 51 dakika 19 saniyede tamamlayan Take It Easier teknesi günün overall birincisi olmayı başardı.

VE FİNAL

The Bodrum Cup’ın son etabı olan Gümüşlük-Bodrum rotasında Gümüşlük’ten çıkan ekipler için komite rüzgârın çok hafif olması sebebiyle startı Hüseyin Burnu Feneri’nden verdi. Ancak rüzgârın yetersizliği, yön değiştirmesi ve yoğun akıntı sebebiyle yarışı abandone eden komite yeni bir start için filoyu Kargı Adası’na taşıdı ve ikinci startı verdi. Ancak ilk startın ardından verilen abandone kararını protesto eden başta Hızır ekibi ile diğer birkaç ekip telsiz üzerinden tartışma yaşayıp yarışı protesto ederek ikinci kez startı verilen yarışa katılmadı. Yarışa katılan ekipler ise Bodrum’da finiş verirken günün overall birincisi Metro Grandi ekibi oldu. Yarışın sonunda İçmeler’deki Ağanlar Tersanesi’nde yapılan kupa töreni ve Bengü konseriyle yarış haftası sona erdi. ☸