Malakka Boğazı’ndan Langkawi’ye

S/Y Storm Bird son ayakta, kuzeydoğu musonlarıyla Borneo’nun batısındaki Labuan Adası’ndan çıkıp, Güney Çin Denizi’ni arkasında bırakmış ve gök gürültülü, şimşekli, sağanak yağmurlu ‘Sumatra’ rüzgârları eşliğinde Singapur Boğazı ve Johor Kanalı’nı geçerek Puteri Harbour Marina’ya bağlanmıştı. Asya kıtasında, Malay Yarımadası kıyılarının denize sarıldığı yerdeydik artık.

Yelkenlerimizi kuzeybatı Kanada’nın fiyort vadilerinden esen, yüreğimize kadar işleyen soğuk kış rüzgârlarıyla doldurup, uzun seyirlere koyulduğumuz S/Y Storm Bird ile ufukları aşa aşa, güneydoğu Asya’nın tropik nemini üfüren, sıcak bir uğultu halinde esen rüzgârlarıyla buluşmuş ve Asya’da Batı Malezya’ya ulaşmıştık. S/Y Storm Bird son ayakta, kuzeydoğu musonlarıyla Borneo’nun batısındaki Labuan Adası’ndan çıkıp, Güney Çin Denizi’ni arkasında bırakmış ve gök gürültülü, şimşekli, sağanak yağmurlu ‘Sumatra’ rüzgârları eşliğinde Singapur Boğazı ve Johor Kanalı’nı geçerek Puteri Harbour Marina’ya bağlanmıştı. Asya kıtasında, Malay Yarımadası kıyılarının denize sarıldığı yerdeydik artık. Devamı Temmuz 2018 sayımızda…