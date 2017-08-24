Halatları çözdünüz, kıyıdan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladınız. Yanınızda sevdikleriniz var ya da aklınızda bir aşkla yapayalnızsınız…

ıyıdaki dünya yavaş yavaş küçülmeye başladı. Evler, ağaçlar, arabalar, eğer şanslıysanız size el sallayan vücutlar… Hepsi bir bir küçülmeye, kaybolmaya başladılar.

Alıştığınız dünyayı arkanızda bırakıp da gözlerinizi tam ters istikamete çevirdiğiniz anda, işte tam o anda başlar ufuk çizgisine dek görme izninizin olduğu masmavi hayat. İçinde zamanın olmadığı sonsuz bir hayat! Çünkü denizde zaman yoktur.

Uzun deniz seyirlerinde ya da okyanus geçişlerinde, sadece varmayı hedeflediğiniz yer ile belirlenmez yolculuğunuzun uzunluğu. Aynı zamanda bir zaman yolculuğundasınızdır. Yani, ayrıldığınız nokta ile varacağınız nokta arasındaki zaman farkını da geçersiniz denizde. Her ne kadar teknoloji günümüzde her çeşit imdada yetişse de, dünyamızı kaplayan o büyük suların ihtişamına erişemez. Karadan fazla uzaklaştıysanız, telefonunuzun saati kendini güncellemez. O meşhur akıllı telefonlarınız ancak son ayrıldığınız limanın saatini gösterirler size.

Atlantik Okyanusu’nu geçerken her iki günde bir saatimizi birer saat ileri ya da geri alırız. (Hangi yöne doğru geçtiğimize bağlı elbet) Yine de tam oturmaz zaman dilimi. Bazen güneş çok erken batıyor gibi gelir, bazen de çok geç. Uykumuzu da etkiler bu elbette. Sabahın 5’nde aniden dikilir ruhum ya da gecenin 3’ünde. Okyanus sallantısı da cabası. O sallantılar yüzünden çok da karmaşık rüyalar gördürür bu acımasız okyanus.

İşte öyle anlarda kendi iç zamanını yitirirsin. Zaten dünyanın bulunduğun noktasında saatin kaç olduğu meçhuldür. İletişimde olduğun insanların bulunduğu kıtalarda yani Avrupa ya da Amerika’da saat kaç diye düşünürsün, jeton düşmez. Öyle bir ‘anlık kaybolmuşluk hissi’ gelir ki, hangi yıldayız, kaç yaşındayım gibi duygularla kaplanırsın. Şaka yapmıyorum. Zaman, senin geçmişin ve geleceğinin arasındaki tek köprü, yani varlığınla ilgili tek kanıtken, bir anda ondan mahrum kalmışsındır! O zaman ne önemi vardır ki yıllardan 1982 mi? Yoksa 2017 mi? Yoktur. Sadece sen varsındır ve şimdiki zaman. İşte o zaman anlarsın ki denizde zaman yoktur. Deniz sana yıllardan bahsetmez. O uçsuz bucaksız mavi sen var olmadan önce de oradaydı, sen gittikten sonra da orada olacaktır. İşte bu da hayatın mucizelerinden biridir.

Hep denizde olmanız ve bir gün bir gün batımında denize bakarken bu cümlelerimi hatırlamanız dileğimle… ☸ Devamı Ağustos 17 sayımızda…