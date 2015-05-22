Gökçeada ve Limni Adası

“Yeryüzünü titreten Denizler Tanrısı Poseidon’un kanatlı atlarının tavlaları, Bozcaada ile Gökçeada arasında, denizin derinlerindeki geniş arzlı bir mağaradadır.” Hemşehrim İzmirli Homeros, İlyada Destanı’nda böyle der. Poseidon netameli bir tanrıdır. Kızdırmaya gelmez. Hele tam da Bozcaada’dan Gökçeada’ya rota tutmuş ve kanatlı atlarının üzerinden geçerken!

Piri Reis, eski adı ile İmroz olarak yazdığı Gökçeada faslına, “Adanın karşısında Rumeli yakasındaki Ece Ovası -Eceâbâd- kıyılarında, boğaza gelirken, şimdi olduğu gibi eskiden de gözetleyiciler bulunurmuş. Bu adanın bayındır hale gelmesi, Eceâbâd kıyılarında bulunan gemicilere uyarı işareti verilmesi ihtiyacından dolayıdır” diye girer. Bugün de, eski zamanlarda olduğu gibi adanın yüksek yerlerinde, ellerinde güçlü dürbünler, gözcüler vardır. Reis’in zamanında hatta daha da eski zamanlarda, Gökçeada’daki gözcüler, deniz üzerinde kaç gemi görüyorlarsa bunları gündüz duman, gece ateşle karşı kıyıya bildirirlermiş. Onlar da bu bilgiyi bir saat içinde Konstantiniyye’ye (İstanbul) iletilermiş. Doğrusu internet çağında da bu iş daha hızlı yapılamıyor! Mayıs 2014’te bizim Gökçeada kıyılarında gördüğümüz gözcüler, uydu ve radar çağında gemi gözlemenin fazla bir getirisi kalmadığından olsa gerek, kılıç balığı gözlüyorlardı. Ama sadece denizin, Reis’in ifadesi ile “limanlık”, İzmirli ağzı ile “süt liman” olduğu günlerde.

Poseidon’un atlarını huysuzlaştırmadan vardığımız, Reis’in, “Adanın gündoğusu tarafında bir burun vardır. Adına Kifelos Burnu derler” dediği, bugün Aydıncık Burnu olarak bilinen burundan Eceabat “on sekiz mildir. Bu burunun ucu sığdır. Çekinmek gerekir.”

Piri Reis adanın çevresinin elli mil -doğrudur- olduğunu, ada üzerinde batı ucu alçak, doğu ucu yüksek, uzun bir dağ bulunduğunu da yazar. Kifelos-Aydıncık Burnu, bu dağın, yüksek doğu ucundadır. Devamı Mayıs 2015 sayımızda…