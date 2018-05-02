SURVIVAL HİKÂYELERİ -1 – BUZLAR ÜLKESİNDE ölüm kalım mücadelesi

Ernest Shackleton, İngiltere’den yola çıkıp Antarktika’ya varacak, buzu kırabildiği kadar kırıp, kalan mesafeyi de yürüyerek geçerek Güney Kutbu’nu boydan boya aşacaktı. 44 metrelik ahşap gemisi Endurance ile İngiltere’den beri 12 bin mil yelken yapmış, 1000 mil buz kırarak ilerlemiş ve hedefine 100 milden az kala kapana kısılmıştı. Sonrası mı? Sonrası tam bir ölüm kalım mücadelesi…

Tüm zamanların denizde yaşanmış en inanılmaz küçük tekne seyirlerinden biri. Bir survival ve liderlik hikâyesi… Ernest Shackleton’un 1914 yılında verdiği “Imperial Trans-Antarctic Expedition” başlıklı ilanda şöyle yazıyordu: “Tehlikeli bir serüven için adam aranıyor. Az ücret, acı soğuk, uzun aylar boyunca tam karanlık, devamlı tehlike, sağ salim dönüş şüpheli. Ve eğer dönebilirsek onur ve tanınma vadediliyor.” Hiç de cazip olmayan bu ilan başvuran 5 bin kişiden 27’si Antarktika’yı tam kutup noktası üzerinden boydan boya geçme seferine seçildi.

Avrupa’ya Dünya Savaşı kabusu kara bulutlarla çökmüşse de çağ, keşifler ve kutuplara yarış çağı. İnsanın içindeki maceracı ruh baş kaldırmış, dörtnala gidiyor. Robert E. Peary 1909’da Kuzey Kutbu’na ulaşmış, Güney Kutbu’na ulaşma yarışını da 1911’de Amudsen kazanıyordu. Kış günlerinin bizi yaz gelene kadar “armchair sailor’a (koltuk denizcisi)” dönüştürdüğü günlerde; gri gök ve cama vuran yağmur bizi ev hapsine aldığında kitaplar bana denizin hışırtısını, kükremesini getirir. Şimdi gözlerim elimdeki “Greatest Adventures of All Time” adlı resimli kitabın sayfalarında seyirdeyken insanoğlunun daha ileriye, bilinmeyene, maceraya olan iştahı, kararlılığı, hayatta kalma, dayanışma, fedakârlık ve müthiş “survival” hikâyelerinden, denizlerde geçen, dünyada iz bırakmış “survival”lardan birini, bizde bir okyanus geçenin kahraman olduğu ilan edilirken, paylaşmak istedim. (TV’deki 5 yıldız otellerin olduğu egzotik adaların gözden uzak bir plajında yırtık tişört giyip orta okul çocukları seviyesindeki oyunlar oynayarak, rol icabı birbirinin arkasından kuyusunu kazan, acınacak oyunlardan bahsetmiyorum.) Devamı Nisan 2018 sayımızda.