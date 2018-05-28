SURVIVAL HİKÂYELERİ-2 HMS BOUNTY’DE İSYAN

Majestelerinin silahlı nakliye gemisi “HMS Bounty”, 33 yaşındaki yüzbaşı William Bligh komutasında 1787 Aralık ayında İngiltere’den Tahiti’ye doğru yelken basar. Misyonları Karayip Adaları’ndaki esirlerine ucuz gıda üretebilmek için, Tahiti’den “breadfruit (ekmek ağacı)” fidanları alıp, doyurucu meyve veren ağaçları yetiştirilmek üzere Jamaika’ya götürmek.

Bligh daha önce Kaptan Cook’un gemisinde seyir subayı olarak görev yapmış, navigasyon bilgisi Cook tarafından “mükemmel” olarak değerlendirilmiş. Bu göreve atanma sebebi bu süper navigasyon yeteneği. Bligh aynı zamanda çok iyi bir kartograf (o devir Pasifik henüz tam olarak keşfedilmemiştir ve her gemi gittiği yerleri haritalandırıp bu bilgileri amiralliğe gönderir). Bu meziyetlerinin yanı sıra bir de ilerde başını derde sokacak; çok katı, affetmez disiplini, volkanik bir patlama huyu var ki, bir gemi dolusu insanı böyle uzun bir seyirde yönetmek için hiç de iyi bir ‘meziyet’ değil. Bence denizde, hele uzun seyirlerde başarılı olabilmek için, en önemli olan insan idaresidir. Tekne içinde olacak fırtınalar dışındakilerinden daha tahrip edicidir. Gününüzde artık kılıçlar çekilmiyorsa da, limanlarda dağılmış ekipler, kopmuş ilişkiler, başlamadan bitmiş hayallere rastlarsınız. Bu yüzden deniz ortamı takım olabilme, dayanışma, insan idaresi, motivasyon, eğitimlerinde kullanmak için ideal bir ortamdır. Bounty’deki isyan ve Blight’ın emri ile koruması altındaki 18 tayfayı 46 gün sonra sağ salim Timor’a selamete ulaştırmasındaki idaresi liderlik kurslarında örnek olay incelemesi olarak işlenmiştir. Devamı Mayıs 2018 sayımızda.