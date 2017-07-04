Lüks ve zarafetin yeni yıldızı LAGOON SEVENTY 7

Fransız katamaran üreticisi Lagoon, 23 metrelik yeni “amiral gemisi” SEVENTY 7’ın dünya prömiyerini Eylül 2016’da Cannes’da gerçekleştirmişti. Prömiyerin ardından Asya ve Avrupa’da ödüllere de aday olan dev katamaran Asya Boating Awards 2017’de “65 feet üstü En İyi Yelkenli Yat” ödülü ile “2017 Yılının Adriyatik Yatı” ödülünü kazandı.

Yelkenli gezi katamaranı sınıfında dünya lideri olan Lagoon, 30 yılı aşkın süredir rüzgâr âşıklarına lüks ve zarif tasarımlar sunuyor. Lagoon tasarımcılarının her modelde gözettikleri dayanıklılık, performans ve geniş yerleşim alanı gibi özellikler SEVENTY 7’da da fazlasıyla göze çarpıyor. Ancak ayrıntıların gücünü gözden kaçırmamalı; daha büyük bir katamaran ortaya çıkaran tasarımcıların elbette yeni ve çarpıcı dokunuşları da var.

Daha ilk keşif adımlarında şıklık, zarafet ve prestij Lagoon’un yeni amiral gemisi SEVENTY 7’da hemen kendini gösteriyor. Teknik özelliklerdeki üstünlük de bunlara eklenince, Lagoon’un bugüne dek lanse ettiği “en büyük”, “Büyük” Lagoon tasarımlarında performans ve tasarım adına markanın ne kadar ileri gidebildiğini, nelerle karşılaşacağımızı 560 ve 620 modellerinde görmüştük. Lagoon gibi üretken bir markanın 19 metrelik 620’den sonra çıtayı ne kadar yükselteceği de doğrusu merak konusuydu. Ve sonuç tek kelimeyle “etkileyici”. Devamı Temmuz 2017 sayısında.