MONTENEGRO Gezginlerin yeni gözdesi

Adriyatik’in giriş kapısı olan Montenegro, son dönemde turizm alanında göz alıcı bir büyüme yaşıyor. UNESCO koruması altında olan Kotor şehrine yılda ortalama 630 cruise geliyor. Kotor ile birlikte başkent Podgorica, Budva ve Tivat ülkenin en gözde şehirleri. Artan turizm sebebiyle birçok uluslararası yatırımcı Montenegro’da yer alan otel, marina ve konut projelerine ilgi gösteriyor…

Montenegro (Karadağ), Avrupa’nın güneydoğusunda, Adriyatik sahillerinde yer alıyor. Batısında Bosna Hersek ve Hırvatistan, kuzeyinde Sırbistan, doğusunda ise Arnavutluk ile sınır komşusu olan Karadağ’ın karşı kıyısında İtalya yer alıyor. Yüzölçümü 13.812 km2 olan ülkenin kara sınırlarının uzunluğu 614 km, kıyı uzunluğu ise 293 km. İstanbul’dan hem başkent Podgorica hem de Tivat Havalimanı’na uçmak mümkün; uçuş süresi 1 saat 20 dakika. Karayolu ile ise 1200 km uzaklıkta.

630 bin nüfuslu Montenegro’nun en önemli üç sektörü tarım-hayvancılık, madencilik ve turizm… Son dönemde artan popülaritesi ile Montenegro, turizm gelirlerini ciddi oranda artırdı, 2018’de toplam 12 milyon gecelik konaklama sayısına ulaştı. UNESCO koruması altında olan Kotor şehrine yılda ortalama 630 cruise geliyor. Kotor ile birlikte başkent Podgorica, Budva ve Tivat ülkenin en gözde şehirleri. Artan turizm sebebiyle birçok uluslararası yatırımcı Montenegro’da yer alan inşaat projelerine ilgi gösteriyor. Aman Hotels, Banyan Tree Resorts, Porto Montenegro, Porto Novi ve Lustica Bay ülkenin önde gelen lüks konut ve turizm projeleri arasında yer alıyor. Her yıl açılan yeni otellere rağmen, ülke genelinde mevcut yatak kapasitesi yeterli olmadığı için özellikle kıyı şeritlerinde bölge halkı yaz aylarında evinlerini turistlere kısa dönemli kiralıyor.

Aynı gün denizde yüzüp, karlı dağlarda yürüyüş yapabileceğiniz Karadağ, gölleri, şelaleleri, mağaraları ve tarihi dokusunu koruyan şehirleriyle tam bir turizm cenneti. Ülkenin 293 km’lik sahil şeridinin 72 kilometrelik bölümünde kumsal plajlar bulunuyor. Avrupa’nın yağmur ormanlarına sahip tek ülkesi olan Karadağ, Akdeniz ikliminin etkisi altında; yüksek bölgelerde sert, vadilerde ılıman iklim görülüyor; yazlar kuru ve sıcak, kışlar nemli ve bol yağışlı geçiyor.

Avrupa’nın en derin kanyonu Tara Kanyonu, Karadağ’ın en güzel yerlerinden biri. Arnavutluk ile Karadağ arasında sınır oluşturan, Balkanlar’ın en büyük gölü ve yaşı iki binden fazla olan Avrupa’nın en eski zeytin ağacı da Karadağ’da yer alıyor. Dünyanın en uzun insanlarının ülkesi olarak bilinen Karadağ’ın en çok ziyaret alan yerleri ise Kotor, Budva, Perast, Stefan Adası, Tivat ve İşkodra Gölü…

YATÇI DOSTU ÜLKE

Ülkenin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde ciddi mesafe katetmesi, avantajlı vergi politikası (gelir ve kurumlar vergisi %9), ortalama gayrimenkul metrekare fiyatlarının Avrupa geneline göre düşük olması, yeni inşaat projelerinin artması ve daha kaliteli yatırım alternatiflerinin oluşması yatırımcılar için ülkeyi cazibe merkezi haine getiriyor. Ülkenin güney ve kuzey bölgelerinin sunduğu farklı güzellikler ile keşfedilmemiş doğası, uygun fiyatlı konaklama ve yeme-içme-eğlence imkânları, konum olarak Avrupa’nın merkezinde yer alması gibi avantajlarıyla da gezginler için çekici bir destinasyon.

Yatçılar içinse ülkenin Adriyatik’in girişinde yer alması, bölgedeki diğer Avrupa ülkelerine göre daha avantajlı fiyatlarla hizmet verilmesi, Porto Montenegro, Lustcia Bay Marina ve D-Marin Portonovi gibi yeni ve kaliteli, marinaların hizmete girmesi önemli bir çekim yaratıyor.

Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülke olan Karadağ AB vergi ve ithalat yönetmeliklerine tabi değil. Ticari ve özel yat sahiplerine çeşitli finansal faydalar sunuyor. Denizcilikle ilgili hizmetlerde sadece yüzde 7 KDV, vergi ve gümrüksüz yakıt, gümrük vergisiz yedek parça imkanı ve esnek vize rejimi sayesinde yatçıların konaklaması için birçok avantaj sunuyor.

Karadağ’ın çarpıcı ve bozulmamış sahil şeridi, hem gezginler hem de sakinler için en güvenli yerlerden biri olma unvanına da sahip…

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Kotor: Dağlar arasında kalan deniziyle Kotor, Avrupa’nın en cazibeli liman kenti. Surlar içinde kalan ve bir çivi bile çakılmadan günümüze kadar gelen şehir UNESCO Dünya Kültür Mirasi Listesi’nde yer alıyor. Kotor, cruise gemileri ve yelkencilerin uğrak noktası. Ayrıca kedileriyle ünlü şehirde bir kedi müzesi de var. Dar sokakları, dükkânları, kiliseleri kendinizi adeta birkaç yüzyıl öncesinde hissettirecek Kotor’da tam bir Orta Çağ kenti havası hâkim.

Perast: Orjen ve Lovcen Dağları ile çevrili Kotor Körfezi’nde konumlanan, şirin sahil kasabasında sadece yaya olarak gezilebiliyor. Kıyısında güzel restoranlar ile kafelerin yer aldığı Perast’taki kilise, vebadan korunmak için inşa edilmiş.

Budva: Budva, Adriyatik kıyısındaki en eski yerleşimlerinden biri ve Karadağ’ın en turistik yeri. 21 kilometrelik sahil şeridi boyunca 17 plaj mevcut. Popüler gece hayatı ile oldukça ilgi toplayan şehir ikiye ayrılıyor. Bir kısmında yeni binalar, lüks yatlar, son moda restoran ve barlar bulunuyor. Ülkenin kültürel mirasını yansıtan Old Town’da ise ünlü yazar Stjepan Mitrov Ljubisa’nın mezarının da bulunduğu Sv. Trojica Kilisesi görülmesi gereken yapılardan.

Stefan Adas›: Budva’ya 5 kilometre uzaklıktaki Sveti Stefan Adası’nın karaya asfalt yolla bağlantısı var. 15. yüzyılda Türklere ait olan adada, bir dönem de korsanlar yaşamış. 1960 ila 1980 boyunca Radenovic ailesinin mülkiyetindeyken Stefan Adası, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Prenses Margaret, Marliyn Monroe ve Kirk Douglas gibi yabancı ünlülerin gözden uzak tatil yeriymiş. Stefan Adası, artık hepsi otele dönüşen taş evlerle dolu.

Tivat: Dünya jet-set’inin favori tatil destinasyonu haline gelen Tivat, Karadağ’ın güneybatısında konumlanıyor. Adriyatik’in en yeni marinaları da Tivat’ta yer alıyor. Çiçek Adası (Ostrvo Cvijeca), Rönesans Yazlık Evi, Buca Lukovic Sarayı ve Trg Sv. Roco Meydanı, Tivat’ın en fazla ziyaret alan yerleri. Köylerinden Gornja Lastva da her ağustosun ilk cumartesi günü düzenlenen Lastva Festivali sayesinde turistlerin ilgi odağı oluyor. Tivat’ta görülmeye değer bir başka yer ise Tivat Botanik Bahçesi. Burası Adriyatik’teki en büyük botanik park olma özelliğine sahip. Tivat soylularından Radali ve Lukovic Aileleri’nin toprakları üzerine kurulan bahçenin diğer adı Deniz Kuvvetleri Parkı ve denizcilerin, zamanında gittikleri yerlerden getirdikleri egzotik bitki ve ağaçlara ev sahipliği yapıyor.

işkodra Gölü: Balkanlar’ın en büyük gölü, Arnavutluk ile Karadağ arasında sınır oluşturuyor. Mevsime göre yüz ölçümü 370 ila 530 km2 arasında değişen göl, Bojana Nehri ile Adriyatik Denizi’ne bağlanıyor. Gölün bir kısmı Milli Park bölgesinde yer alıyor ve 270’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın son pelikanları da buradaki kuş türleri arasında. ☸