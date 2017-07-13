Göcek’te tam bir değişim fırtınası

2017 sezonuna adım atarken ilk gezi izlenimlerinde “Gökova’da değişim rüzgârları” başlığını kullanmıştım. Ardından Göcek’te küçük bir gezi yaptık. Burada değişim rüzgârı, fırtınaya dönmüş durumda. Tüm yat mola noktaları baştan aşağı yenilenmiş. Ben biraz eski kafalı, romantik, gülü severken eline diken batmasına aldırış etmeyen bir insanım. Bu tesislerin eski hallerini de çok severdim. Ama restorasyondan geçmiş Göcek Yat Mola Noktaları’nın deniz severlerin -özellikle kadın denizcilerin- büyük beğenisini toplayacağına eminim.

Haziran başında dört beş gün amatör denizciliğimizin kraliçesi Göcek sularında seyir yaptık. Geçen ay Yacht Türkiye yazımın başlığı “Gökova’da değişim rüzgârları” idi. Göcek’teki değişimi anlatmak için ‘rüzgâr’ sözcüğü az gelir, tam bir ‘fırtına’ söz konusu. Göcek’te mini turumuza Irmak Yachting’in Demir San isimli Bavaria 37 New Cruiser’ıyla çıktık. Geçen yıl lanse edilen iki dümenli yeni nesil bu tekneyi çoktandır test etmek istiyordum. Hem ekonomik olması, hem de kolay kullanılabilirliği nedeniyle 37 feet tekneler özellikle yalnız denizcilerin gözdesi. Bavaria 37 hakkındaki düşüncelerimi de kısaca paylaşacağım. Ama önce… Göcek’te değişim fırtınası… Devamı Temmuz 2017 sayısında.