Güney Çin Denizi seyri Borneo’nun Kuzey Ucundan Kota Kinabalu’ya

Borneo’nun kuzey ucundaki Kudat’tan palamarları çözüp, rotamızı adanın kuzeybatısındaki Kota Kinabalu’ya çevirdiğimizde artık Sulu Sulu Denizi’ni ardımızda bırakıyor, S/Y Storm Bird ile Güney Çin Denizi’nin sularında yol almaya başlıyorduk.

Judat Jetty Marina’dan ayrılıp 15 deniz mili kuzeyimizde Kalampunian Feneri’ni gördüğümüz yerde bu iki deniz buluşuyor ve ‘korsanlar denizi’ Sulu Denizi ile dünya deniz trafiğinin en yoğun ikinci deniz yolu olan Güney Çin Denizi’nin kafa kafaya geldiği sınırda sular çalkalanıyor, rüzgâr da sertleşiyordu. Kuzeybatı Pasifik Okyanusu ve Güneydoğu Asya kıtasının tayfun bölgesinin güneyinde kaldığı için yüzyıllardır yelkenlilerin sığındığı korunaklı limanlar yurdu olan Borneo Adası sakinliğini olabildiğince korumaya devam ediyor. Ama dünyanın üçüncü en büyük adasını çevreleyen denizlerde insanoğlunun yarattığı fırtınalı havalar dinmek bilmiyor.

Kalampunian Feneri’nden pruvamızı Borneo’nun güneybatısına çevirdiğimizde, hemen 10 deniz mili doğumuzda bölgenin kadim deniz çingeneleri kabilelerinin son örneklerinin yaşadığı Banggi, Balambangan ve Malawali adalarını, 100 deniz mili kuzeyimizde ise Çin’in bu denizleri kontrol etmek için suni adalar inşa ettiği Spratly Adaları bölgesini arkamızda bırakıyorduk. 400 mil batımızda ise Vietnam, yani Asya kıtası uzanıyordu artık. Devamı Nisan 2018 sayımızda…