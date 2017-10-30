SANTORİNİ Nerde kalmıştık? Yunan Adaları’nın en güzellerinde…

Dergimizi takip edenler bu yıl Yunan Adaları’nı kuzeylerden güneylere dek, Ege Denizi kazan, biz 60 metre süperyatımızla büyük bir kepçe olarak ada ada dolaştığımızı hatırlar. Geçen sayıda Skiathos, Chios yani bizim bildiğimiz ismiyle Sakız Adası, Leros, Kalimnos, Patmos, Kos, Simi ve Rodos’tan bahsetmiştik. Bu sayıda daha da güneylere, en güneylere indiğimiz noktalardan bahsedeceğim.

Santorini…

Siz hiç gecenin en ıssız karanlığında, Santorini’nin o meşhur 600 merdiveninden aşağıya indiniz mi? Ben indim!

Yüzlerce basamağı bitirip, gece hayatının kendinden geçmiş renkleri ve gürültüsünü yukarıda bıraktığımda, adımlarımdan başka hiçbir ses duyulmadığı anlar… Korktum mu? Belki… Gece karanlığının verdiği bu kaçınılmaz gizem, Santorini’nin romantik çiftlerin adası denen bu tatlı unvanını yerle bir edip, yerine yüzyıllarca yaşanmış gerçek unvanını geri getiriyordu: Vampirlerin sürgün adası!

Gezi rehberlerinde ya da turistik kataloglarda yazmaz. Aslında dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip olan bu turistik ada, bir vampirler adasıdır. Milattan önce 1650-1450 yılları arasında püskürmeye başlayan volkan, kısa sürede çökerek adanın 73 kilometrekarelik bir alanının deniz altında kalmasına yol açmış. Adadaki Minoan uygarlığını denize gömüp Girit’e kadar uzanarak deniz seviyesindeki her köyü yok etmiş, geride kalan alanları da külle kaplayarak Akdeniz’deki yaşamı söndürmüş. Adanın şu anki ortası oyuk kruvasan şekli de bu yüzden.

Kaynaklarda, Yunanistan’ın tarihte hiçbir zaman başının vampir derdinden kurtulmadığı yazar. İşte 15-17. yüzyıllarda da Yunanistan, VRYKOLAKAS denilen bir vampir istilası ile yüz yüze kalmış. Bu bir efsane değil, 15.-17. hatta 19. yüzyıla uzanan birçok tarihsel doküman Vrykolakas’ın ölüm saçan dehşetinden söz ediyor. Dokümanlara göre Vrykolakas mezardan uyanır, insanların kapılarını çalar ve “Kim o?” diyene içeride yaşayanın en sevdiği kişinin ismini söyler. Kapıyı ilk çalışta cevaplarsanız sizi de bir vampire dönüştürür! O yüzden halen Yunanistan’da kapıyı ikinci kez çalışta cevaplamanın iyi olduğuna inanılır. Yazılanlara göre Vrykolakas vampirleri, ilginç bir şekilde sadece kan içmekle ilgilenmiyor, insan ırkından nefret ettikleri için insanların sadece ölmesini istiyorlardı. Eğer bir vampire dönüştürmek istemedilerse. Yunan halkı öldürerek yok edilemeyen bu vampirlerden kurtulmak için, onların tuzlu suyu geçmelerinin mümkün olmadığını anladıklarında, onları yakaladıkça Santorini’ye kapatmaya başlamış. İşte o dönem Santorini’ye vampir sürgünü de böyle başlamış. O dönemlerden hâlâ günümüze gelen bir deyimleri bile var. Gereksiz bir şey, bir hareket yapana söyleniyor: “Vampiri Santorini’ye gönder!”

Günümüzde bilim insanları tarafından, volkanik patlama nedeniyle, Santorini toprağının ölmüş bir varlığın cesedinin çürümesinde elverişli olmadığının kanıtlanmış olması, efsanelerin gücüne güç katmış.

Zaten Santorini’ye hiç gitmediyseniz, size söyleyebileceğim tek realite, “tatil için sakın gitmeyin!” olur. Çünkü bu yazdığım volkanik yapı nedeniyle plajlardaki kum siyah! Evet bildiğin siyah! Kızıl olanı da var ki oraya adı üzerinde “Red Beach” yani kırmızı kumsal demişler. Denize ayağını bastığında ise yumuşacık kum yerine her yeri kaplamış büyük bir kayaya basıyorsun. Su da üstelik volkanik ısıdan dolayı hamam suyu gibi. Özetle Yunan Adaları’nın içinde kristal gibi suları olan başka adalar dururken Santorini’ye tatile gitmek, National Geographic belgeseli çevirmek isteyenler için ideal olabilir ancak.

Diğer yandansa, bir ömür içinde mutlaka hayatınızın en romantik akşam yemeği için gidilmesi gereken bir yer! Gözlerinizi alamayacağınız ve kendinizi bir tablonun içinde hissedeceğiniz bir manzara ile karşılaşacaksınız. Yemek sonrası Thira’da gece hayatına biraz bakabilir, Oia’da konaklayıp bir başka muhteşem manzaraya bakarak uyanabilir, öğlen Oia restoranlarından birinde deniz ürünleri yiyerek adadan ayrılabilirsiniz.

Bir daha Santorini’ye gittiğinizde, o nefes kesici manzara karşısında dünyanın en muhteşem gün batımını izleyip şampanyanızı yudumlarken yanınızda oturan vampire dikkat edin! ☸