Bodrum yapımı MODERN YELKENLİ MIHO DS Ege sularında

Bodrumlu tekne üreticisi IBC Yat tarafından İçmeler’de üretilen ve Ağanlar Tersanesi’nden mayıs ayında törenle suya indirilen 45 feet’lik gezi teknesi Miho DS artık Ege sularında. Yerli ürünlerin kullanılmasına özen gösterilerek inşa edilen üç kabinli, deck salon tekneyi ve yapım sürecini Murat Okay’dan dinledik.

Yazı ÇİĞDEM YURTSEVER, Fotoğraflar ÇİĞDEM YURTSEVER, MURAT OKAY

Yıllardır Bodrum yat yarışlarında yakından izlediğimiz Ankaralı yelkenci Murat Okay, ailesi ile gezmek ve mavi sularda daha çok vakit geçirebilmek için gezi ve performansı bir arada yaşayacağı teknesine kavuştu. Nasıl mı?

On sene önce 11 metrelik ilk yelkenli teknesi Miho’da ailesiyle birlikte yıllarca yaşayan, gezen ve her sene 30’a yakın yat yarışlarına katılan Okay, üç sene önce daha büyük bir tekneye ihtiyaç duymaya başlar. Miho ekibinde beraber yarıştıkları ve İçmeler-Bodrum’da tersanesi bulunan, ağırlıklı tirhandil imal eden IBC Yat firmasının sahibi Mahir Top’un tavsiyesi ile de lamine bir tekne yaptırmaya karar verir ve birlikte işe koyulurlar. Kızları 9 ve 11 yaşlarında iken Miho ile yarışlara çıkan; eşi denizciliği, yelkeni ve yarışları Miho ile öğrenen Murat Okay’la ailesinin hayatlarının önemli bir parçası Miho olur böylelikle. Aslında yazlık ev yerine her yıl üç-dört ayı Bodrum’da deniz üzerinde geçirmek için bu yeni teknenin hayalini gerçekleştirmişler. İşte bu karar süreci ve yapım aşamalarıyla Miho DS…