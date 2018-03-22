Hayallerinize yelken açın

HP, yeni başlattığı küresel proje ile her biri kendi alanında öne çıkan ve gelecek nesillere rol model olan isimlerle buluşuyor. Bu kişiler başarı ve tutku dolu hikâyelerini paylaşırken kendilerine kimlerin ilham verdiğini de açıklıyorlar. Deniz aşkını gençlere aşılayan ünlü yelkenci Edhem Dirvana da kendi hayatına dokunanları, hedeflerini ve çocukluğundan bu yana sahip olduğu ‘denizci’ dünya görüşünü anlattı.

Yaşamın en heyecan verici ve özel yanlarından biri, kahramanını bulmak ve onun yolundan giderek birilerinin kahramanı olmak olabilmek belki de. Duygu, sevgi ve sezgi ile başlayan bu yolculuğa bilginin ve azmin katılmasıyla örnek ve özendirici başarı hikâyeleri yazılıyor. Bu hikâyelerin kahramanları önemli bir proje ile bir araya geliyor. HP, küçük mucizeler yaratan yetenekleri teknolojiyle destekliyor ve herkesi dünyaya ilham dağıtmaya çağırıyor. “Reinvent Giving” sloganıyla başlatılan küresel proje; hayat yolculuklarında aldıkları manevi destekler sayesinde başarılı olan isimlerin bu kez ilham veren kişiler olarak başkalarının hayatlarına dokunma hikâyelerini içeriyor.

BABADAN MİRAS DENİZ TUTKUSU

HP Türkiye, denizcilik dünyasının tanınan isimlerinden Edhem Dirvana ile küresel projenin Türkiye ayağını gerçekleştirdi. Başarılı yelkenciye denize olan ilgisinde ona ilham veren kişileri ve kendisinin şimdi bu alanda gençleri nasıl etkilediği soruldu.

Başarılı yelkenci Edhem Dirvana’nın denize olan tutkusu doğduğunda başlamış. Türkiye’nin ilk yelkencilerinden, Türk yatçılığının önemli ve saygın isimlerinden babası Süleyman Dirvana onu daha 10 günlükken, kundakta denize çıkarmış. O gün bugündür denizlerden kopamayan Edhem Dirvana, okullar tatil olunca yaz aylarında tekneyle Bozburun’a gidişlerini hatırlıyor. Babasının emektar teknesi Seddülbahir ile yelken açan aile, denizde bolca vakit geçirirmiş. Hatta Babası ona Bozburun’da tek başına yelken yapabilmesi için ufak bir dingi bile yaptırmış. Küçük yaşlarda babasıyla yelken yarışlarına katılan Edhem Dirvana, bugünkü başarısının temellerini o yaşlarda atmaya başlamış.

Dirvana’nın babasından miras deniz ve yelken tutkusu ise onu yeni maceralara sürüklemiş. Hızlı yelkenlilere olan tutkusuyla tanınan Edhem Dirvana 2009’da Bozburun Yat Kulübü’nü kurduktan sonra ilk olarak Formula 20 katamaranı, ardından Formula 40 katamaranını aldı. Daha sonra Formula 40 tipi bir trimaran alıp Fransa’dan Türkiye’ye getirdi. Son olarak da ülkemizdeki en gelişmiş kanatlı yelkenli olan Phantom Elite teknesini de diğerlerinin arasına kattı. Yelkene gönül veren adrenalin tutkunu Dirvana, kurduğu Team Turx ekibi ile yelken yarışlarının en hızlılarından olan Extreme Sailing Series’e katıldı. Uzun süre Bozburun’da kamp yapan ekip, dünyaca ünlü yelken yarışına katılan ilk Türk ekibi oldu. Dirvana’nın bir sonraki hedefi ise daha da büyük: America’s Cup’a katılmak…

Yelkenin bir ekip işi olduğunun altını çizen Dirvana herkes görevini doğru yaparsa denizde güvenli seyir gerçekleşir diyor. Yelkene meraklı ve yetenekli gençlerle antrenmanlar yaparak, yarışları seyredip üzerinde tatktikler vererek, kendisinin yelkene olan aşkını etrafındaki gençlere de aşılıyor. Genç yelkencilere sahibi olduğu Bozburun, Tuzla ve Ortaköy’deki yat kulüplerinde yelken dersi veren Edhem Dirvana, HP Spectre x360’ı kullanarak katıldığı bir yarışta teknelerin pozisyonlarını gösterdi. “Denizcilikte dünyanın en iyisi olma potansiyelimiz var” diyen Dirvana, ileride yetenekli yelkencilerin yetişmesine olanak sağlamayı hedefliyor ve başkalarının hayallerinin gerçekleşmesi için yelken açıyor.

GELECEĞE İLHAM VERİN

HP, Edhem Dirvana’nın ilham dolu projesine Windows 10’lu HP Spectre x360 ile destek veriyor. Hem dizüstü bilgisayar, hem de tablet olarak kullanılabilen HP Spectre x360 dizüstü bilgisayarı, entegre gizlilik filtreli ekran seçeneği ile güvenliği artırırken, stil ve dayanıklılıktan ödün vermeden ve uzun pil ömrüyle sunuluyor. Güvenlik ve tasarım için yeni endüstri standartlarını belirleyen bilgisayar, yaratıcılığa ilham veren ve inanılmaz fikirleri hayata geçirmek için sınırsız fırsatların kilidini açan benzersiz kullanıcı deneyimleri sağlıyor. Rafine ikonik tasarım, parlak ekran ile olağanüstü görüntüleme olanağı, çok yönlü ekran yüzeyi, kolay erişim sunan yeni nesil teknoloji ve güvenlik özellikleriyle donatılan cihaz ince, ama güçlü yapısıyla PC segmentini yeniden tanımlıyor. Kullanıcılar, HP Spectre x360 ile birlikte gelen Windows Ink Certified kalemi sayesinde eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim ve yazı deneyimine kavuşuyor. Siz de HP Spectre x360’ın hayatınıza katabileceği sürprizleri keşfedin ve aldığınız ilhamla başkalarının hayatına dokunmaktan vazgeçmeyin!

Hem dizüstü bilgisayar, hem de tablet olarak kullanılabilen Windows 10’lu HP Spectre x360 dizüstü bilgisayarı, Windows Ink Certified kalemi sayesinde eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim ve yazım deneyimi sunuyor. http://hp.tl/6003DVgAS

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